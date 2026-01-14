Secciones
Tragedia en Pinamar: cómo es el estado de salud del niño gravemente herido en el accidente

Bastián presenta una evolución clínica estable, pese a la gravedad de su cuadro, y continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

Hace 27 Min

Un niño de ocho años permanece internado tras el accidente ocurrido el lunes por la tarde en la zona de La Frontera, en Pinamar. El choque tuvo como protagonistas a una camioneta Volkswagen Amarok y dos vehículos UTV Can-Am (todo terreno), que colisionaron y dejaron a un menor gravemente herido.

El niño, identificado como Bastián Jerez, fue trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea, donde continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Según el último parte médico, su evolución clínica es estable y, a pesar de haber sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, no requirió transfusiones de sangre, aunque sí recibió plasma como parte del tratamiento indicado.

Actualmente, el paciente permanece con medicación para sostener la presión arterial, mientras que el resto de los parámetros se mantiene dentro de valores normales y sin complicaciones, informaron desde el diario Clarín.

En este contexto, el equipo médico aguarda los resultados de los análisis de laboratorio, que permitirán completar la evaluación clínica y continuar ajustando el manejo terapéutico.

Mientras Bastián lucha por su vida, su familiares esperan un nuevo parte médico y piden cadena de oración por el niño. 

