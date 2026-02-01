Dónde queda la "zona muerta" más grande del planeta y por qué preocupa

¿Cuáles son las consecuencias de las "zonas muertas"?

La falta de oxígeno tiene una consecuencia extrema en los animales: la hipoxia, donde estos no pueden respirar con normalidad. Aquellos que no logran escapar de estas zonas mueren por asfixia. Los demás, deben ser desplazados a otras partes del planeta, con la esperanza de poder recuperar las condiciones de vida necesarias para garantizar su bienestar y salud en libertad, se se señala en una publicación de National Geographic.