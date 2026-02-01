Secciones
Dónde queda la "zona muerta" más grande del planeta y por qué preocupa

Las zonas muertas son áreas del océano con niveles muy bajos de oxígeno, donde la vida marina casi no puede sobrevivir. Dónde está la más grande del planeta y cuáles son las causas de su expansión.

Algas verdes se arremolinan en la playa de Bandar al-Jissah en Omán el 3 de marzo de 2017. El Golfo de Omán se vuelve verde dos veces al año durante unos tres meses cada vez, cuando se propaga una floración de algas. (Sam McNeil/Associated Press) Algas verdes se arremolinan en la playa de Bandar al-Jissah en Omán el 3 de marzo de 2017. El Golfo de Omán se vuelve verde dos veces al año durante unos tres meses cada vez, cuando se propaga una floración de algas. (Sam McNeil/Associated Press)
En los océanos del mundo existen regiones conocidas como “zonas muertas”, áreas donde la concentración de oxígeno es tan baja que la mayoría de los organismos marinos no logra sobrevivir. Este fenómeno, que se volvió más frecuente en las últimas décadas, está estrechamente vinculado a la actividad humana y al cambio climático.

Entre todas ellas, hay una zona muerta que se destaca por su enorme extensión y por el impacto ambiental que genera. Su ubicación y crecimiento sostenido la convierten en un foco de preocupación para la comunidad científica, que advierte sobre las consecuencias ecológicas y económicas de este proceso. Si querés, también puedo sumar una bajada alternativa más impactante o ajustar el enfoque a divulgación científica para público general.

¿Qué son las "zonas muertas" en el planeta y por qué se producen?

Según un estudio publicado en la revista Science, el tamaño de las zonas sin oxígeno en las aguas abiertas del océano se ha cuadruplicado desde mediados del siglo 20, mientras que las zonas con muy poco oxígeno cerca de las costas se han multiplicado por 10.

Esto, señalan los autores del primer estudio que analiza en profundidad la falta de oxígeno en los océanos, puede provocar la extinción masiva de especies en el largo plazo, poniendo en riesgo la vida de millones de personas que dependen del mar para alimentarse y como fuente de trabajo.

¿Cuáles son las consecuencias de las "zonas muertas"?

La falta de oxígeno tiene una consecuencia extrema en los animales: la hipoxia, donde estos no pueden respirar con normalidad. Aquellos que no logran escapar de estas zonas mueren por asfixia. Los demás, deben ser desplazados a otras partes del planeta, con la esperanza de poder recuperar las condiciones de vida necesarias para garantizar su bienestar y salud en libertad, se se señala en una publicación de National Geographic.

"Los mayores eventos de extinción en la historia de la Tierra han estado asociados con climas cálidos y con la deficiencia de oxígeno en los océanos", señaló Denise Breitburg, científica del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian, en Estados Unidos, y autora principal del estudio.

¿Dónde se encuentra la "zona muerta" más grande del mundo?

Existen extensiones donde las zonas muertas se expanden sin obstáculos. Una de las más grandes se encuentra en el golfo de Omán, situado entre el país del mismo nombre e Irán. Esta es una franja marítima de 181 mil km2 y se caracteriza por ser la zona del planeta con la mínima cantidad de oxígeno.

Si hablamos de cifras, se necesitan 120 micromoles por kilógramo de oxígeno para la subsistencia de diversas formas de vida. Pero en el golfo de Omán, las concentraciones de este vital gas son inferiores a los 6 micromoles por kilógramo. Además, desde el año 1991, esta región con déficit de oxígeno ha aumentado su área, situación que se asocia al calentamiento del agua marina.

Una de las consecuencias más desastrosas es la pérdida de biodiversidad en el golfo de Omán. Debido a ello, las enormes formaciones de algas se han abierto camino libremente en las últimas décadas.

En el golfo de México, las "zonas muertas" también se expanden. En la costa de Luisiana y Texas, donde desemboca el río Misisipi, el océano pierde por completo su oxígeno y los animales mueren asfixiados. En el año 2020, los científicos estimaban que esta locación del planeta ocuparía un área ligeramente superior o inferior a 20.700 kilómetros cuadrados sobre la plataforma continental frente a la costa. 


