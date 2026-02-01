¿Cómo afecta la geopolítica a los mercados?

A pesar de haber logrado los mayores retornos desde 1979, los metales preciosos empezaron el año con un impulso realmente sorprendente, indica el último reporte de Balanz. Después de retornos de 148%, 127% y 64,6% para la plata, platino y oro en 2025, en menos de un mes éstos acumulan subas de 61,5%, 28,3% y 24,4%, respectivamente, apoyados por una geopolítica turbulenta y demanda de economíascomo las de China e India. Un escalón más abajo se ubican las acciones de América latina, donde el trade electoral está impulsando a los índices de Brasil, Colombia y Perú, mostrando retornos de 17,7% para el índice regional. Los eventos en Venezuela y recientemente en Irán están reviviendo a un golpeado precio del petróleo, el cual muestra una suba de 14%, puntualiza el reporte al que accedió LA GACETA. Los metales industriales (8,3%) no se quedan atrás de la mano del cobre (9,7%). En la renta variable, las acciones de mercados emergentes (10,6%), acciones de baja capitalización en EEUU (7%) y mercados desarrollados (5%) superan al S&P 500 que acumula una suba de 1.8%. En esta dinámica confluyen la depreciación del dólar (+2,1%) y valuaciones ajustadas en el S&P 500. Sin embargo, el año recién comienza.