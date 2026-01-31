Palau 7 venció a Huirapuca en una final inolvidable y fue campeón del Seven de Tafí del Valle

El desenlace fue tan vertiginoso como el juego que lo había anticipado. El Seven no concede respiros ni margen para el lamento. En Tafí del Valle, la historia volvió a escribirse en cuestión de segundos: una última corrida, una pelota apoyada y un campeón que emergió en el instante justo. Palau 7 encontró el try que necesitaba cuando el reloj ya no ofrecía segundas oportunidades y se quedó con una final inolvidable. Así, entre la lluvia y el contraste de emociones, el Seven volvió a demostrar por qué es un juego distinto: porque no se explica desde la lógica ni se mide en posesiones. Se define en emociones. Y en Tafí del Valle, una vez más, no hubo tiempo para fraccionarlas.