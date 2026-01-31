Berni propuso un test psiquiátrico para evaluar la imputabilidad de adolescentes

En otras líneas, Berni señaló que debería existir una junta de profesionales que, en menos de 24 horas de detenido el menor, dictamine si comprendió o no la criminalidad del acto. “Me parece muy discrecional que haya una edad límite. Me parece que la evolución sobre todo de los chicos no solamente tiene que ver con cuestiones biológicas sino también con un contexto social que lo rodea”, concluyó el ex funcionario de Axel Kicillof. La inclusión del proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue formalizado por decreto y responde al crimen de Jeremías Monzón -el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe- que volvió a instalar el debate en la agenda. Los cercanos al presidente Javier Milei sostienen que la decisión busca “habilitar la discusión” sin alterar la estrategia legislativa definida previamente.