Berni propuso un test psiquiátrico para evaluar la imputabilidad de adolescentes

El ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, propuso “un test psiquiátrico” para determinar la imputabilidad de los adolescentes en el marco del debate público por la denominada “Ley penal juvenil”. “Celebro que el Congreso de la Nación se atreva a debatir un tema que es pendiente en materia de seguridad en la Argentina. La criminalidad de los menores es una realidad y esa realidad hay que abordarla. Lo peor que se puede hacer es eludirla”, expresó en declaraciones a Radio con Vos.
El senador consideró que “marcar la edad de imputabilidad es un tema arbitrario, más allá de las discusiones científicas que pueden existir” y agregó que “la manera más adecuada es a través de un test psiquiátrico” para determinar “la comprensión del acto criminal” y “de acuerdo a eso imputarlo o no”.
En otras líneas, Berni señaló que debería existir una junta de profesionales que, en menos de 24 horas de detenido el menor, dictamine si comprendió o no la criminalidad del acto. “Me parece muy discrecional que haya una edad límite. Me parece que la evolución sobre todo de los chicos no solamente tiene que ver con cuestiones biológicas sino también con un contexto social que lo rodea”, concluyó el ex funcionario de Axel Kicillof. La inclusión del proyecto para bajar la edad de imputabilidad fue formalizado por decreto y responde al crimen de Jeremías Monzón -el adolescente de 15 años asesinado en Santa Fe- que volvió a instalar el debate en la agenda. Los cercanos al presidente Javier Milei sostienen que la decisión busca “habilitar la discusión” sin alterar la estrategia legislativa definida previamente.
La iniciativa apunta a reemplazar el marco legal vigente desde 1980 y a crear un régimen de responsabilidad penal juvenil. El punto más sensible sigue siendo la edad de imputabilidad: el texto impulsado por Nación propone bajarla a los 13 años, aunque el último dictamen de mayoría alcanzado en comisiones durante 2025 había fijado el piso en 14, tras negociaciones con el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Según consignó Todo Noticias, mientras que en un sector de la Casa Rosada aseguran que la edad de imputabilidad “debe estar abajo de los 13”″, en otro espacio interno mantienen la postura de que negociarán con la oposición para acercar posiciones y lograr los votos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó incluso que “debería ser de 12 años“.
El Gobierno apuesta a lograr media sanción de la Ley Penal Juvenil en las sesiones extraordinarias y prevé seguir su tratamiento en marzo. En Nación creen que el debate puede extenderse en función de los tiempos parlamentarios y de las prioridades que fijó la mesa política para febrero.