Martín Menem ratificó que el Gobierno bajará la edad de imputabilidad

Martín Menem.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal.
Al mencionar el caso de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por menores, Menem señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de “tolerancia cero” ante el delito.
Sostuvo, además, que la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.
