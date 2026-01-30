ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados
La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) manifestó este viernes su rechazo al incremento del plan complementario del Subsidio de Salud, al considerar que fue aplicado de manera unilateral y sin información previa a los afiliados. Así lo expresó a LA GACETA su secretario general, Hugo Brito, quien denunció que el descuento ya fue realizado sobre los salarios y afecta seriamente la economía de los docentes.
“Este plan es voluntario, los afiliados pueden decidir si continúan o no. El problema es que hicieron el aumento sin avisar y recién después dicen que se puede renunciar. Para nosotros, claramente, le metieron la mano en el bolsillo a los docentes”, sostuvo en Buen Día Verano.
El dirigente remarcó que el dinero descontado ya estaba destinado a gastos básicos del mes y que llega en un momento de fuerte deterioro salarial. “Es plata que el docente contaba para poder vivir durante el mes. Todos sabemos que los sueldos no alcanzan y este tipo de medidas agrava aún más la situación”, advirtió.
Según explicó, el impacto del aumento varía según la cantidad de adherentes al grupo familiar, con descuentos que van desde $35.000 hasta $150.000 o incluso $200.000. “No es un monto menor. Por eso entendemos la situación financiera del Subsidio de Salud, pero no aceptamos que el ajuste recaiga sobre los bolsillos ya muy golpeados de los docentes”.
Brito señaló, además, que ATEP presentó una nota formal ante el organismo y solicitó una reunión urgente con la interventora, con el objetivo de exigir la devolución de los montos descontados y la implementación de un mecanismo ágil para que los afiliados puedan decidir si continúan o no con el plan.
“Queremos que devuelvan el dinero y que le den al docente la posibilidad real de elegir. Incluso pedimos que los trámites se puedan hacer de manera online, porque muchos colegas viven lejos o no tienen tiempo para trasladarse”, explicó.
Si bien desde el Subsidio de Salud se difundieron aclaraciones públicas sobre los motivos del aumento, Brito insistió en que el problema central no es la crisis del sistema, sino la forma en que se aplicó la medida. “El dinero ya fue descontado y eso no se puede ignorar. Para nosotros, eso debe revertirse”, afirmó.
Desde ATEP aseguraron que aguardarán una respuesta oficial en las próximas horas, aunque no descartaron profundizar las medidas de reclamo si no hay una solución concreta al planteo del sector docente.