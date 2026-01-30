ATEP rechazó el aumento del plan complementario del Subsidio de Salud y pidió la devolución de los montos cobrados

La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) manifestó este viernes su rechazo al incremento del plan complementario del Subsidio de Salud, al considerar que fue aplicado de manera unilateral y sin información previa a los afiliados. Así lo expresó a LA GACETA su secretario general, Hugo Brito, quien denunció que el descuento ya fue realizado sobre los salarios y afecta seriamente la economía de los docentes.