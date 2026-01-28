Secciones
La Libertad Avanza lanzó la “Ruta Liberal” con un recorrido por el interior tucumano

El punto de partida fue La Ramada, donde referentes del espacio se reunieron con vecinos para conocer de primera mano las principales problemáticas de la localidad.

Hace 1 Hs

La Libertad Avanza Tucumán puso en marcha la denominada Ruta Liberal, una iniciativa política que tiene como objetivo recorrer la totalidad de los municipios y comunas de la provincia.

El punto de partida fue La Ramada, donde referentes del espacio mantuvieron contacto directo con vecinos y realizaron una recorrida para conocer de primera mano las principales problemáticas de la localidad. La visita se enmarcó en una estrategia orientada a relevar la realidad del interior tucumano sin intermediarios.

Según explicaron desde el partido, que lidera Lisandro Catalán, la propuesta apunta a establecer un vínculo directo con cada comunidad, con el objetivo de identificar las necesidades de vecinos, productores, emprendedores y trabajadores, además de visibilizar situaciones que, en muchos casos, quedan fuera de la agenda oficial.

Desde LLA subrayaron que la Ruta Liberal no se basa en actos protocolares ni en recorridas superficiales, sino en un trabajo territorial enfocado en escuchar, observar y comprender el estado real de cada localidad. “La política tiene que volver al territorio y dejar de vivir en los despachos”, expresaron desde el espacio.

En esa línea, el partido plantea esta iniciativa como un paso clave para la construcción de propuestas concretas, basadas en la experiencia directa, con una mirada centrada en la libertad, la reducción del Estado ineficiente y el desarrollo genuino de las economías locales.

