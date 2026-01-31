Milei vuelve a centrar su agenda internacional en Estados Unidos con dos viajes en 30 días

Mientras tanto, el Gobierno sostiene que las conversaciones para un acuerdo comercial con Estados Unidos continúan avanzando, aunque sin plazos definidos. En Balcarce 50 admiten que la negociación se dará por etapas y que una apertura más profunda dependerá de la aprobación de reformas estructurales en el Congreso. Sin embargo, el clima interno se enfrió tras la firma de un tratado de libre comercio entre Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sin anuncios equivalentes para la Argentina.