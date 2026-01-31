Secciones
Cáncer de vejiga: el síntoma inicial que suele pasar desapercibido

El cáncer de vejiga suele presentar un síntoma temprano que muchas personas pasan por alto. Detectarlo a tiempo es clave para mejorar el pronóstico y acceder a tratamientos más efectivos, según advierten especialistas.

Hace 1 Hs

El cáncer de vejiga es uno de los tumores urológicos más frecuentes, pero también uno de los que más tarda en detectarse. En muchos casos, el diagnóstico se retrasa porque su primer signo aparece de forma leve, intermitente o sin dolor, lo que lleva a subestimarlo o atribuirlo a causas menos graves. Sin embargo, prestar atención a ese síntoma inicial puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. 

Algunos síntomas del cáncer de vejiga, según Mayo Clinic pueden ser los siguientes: sangre en la orina (hematuria), que puede hacer que la orina parezca de color rojo brillante o marrón, aunque a veces se ve normal, micción frecuente, micción dolorosa y dolor de espalda. Existe un síntoma en específico que es bastante sutil y generalmente pasa desapercibido, pero puede ser la clave para obtener un diagnóstico temprano de este tipo de cáncer.

Cáncer de vejiga: ¿cuál es el primer síntoma que pasa desapercibido?

Cuando se trata del cáncer de vejiga, las revisiones médicas periódicas y los exámenes de laboratorio son vitales para detectar cualquier anomalía en el tracto urinario, como lo es la presencia de sangre en la orina.

De acuerdo con Johns Hopkins Medicine, esta es la manifestación más temprana de este tipo de cáncer y se le conoce como hematuria. En algunos casos, la sangre puede ser detectada a simple vista, lo que motiva al paciente a buscar ayuda médica de inmediato.

En otros, la sangre puede ser microscópica e inexistente para el paciente hasta que se presenten síntomas posteriores como dolor al orinar, sensación de ardor, micción frecuente, dificultad para vaciar por completo la vejiga y, en casos menos comunes, la presencia de fragmentos de tejido en la orina.

Cáncer de vejiga: ¿cuáles son los factores de riesgo?

Entre los factores de riesgo para desarrollar cáncer de vejiga, se encuentran algunos modificables, como el tabaquismo, y otros no modificables, como antecedentes familiares de cáncer de vejiga, haber estado expuesto en el trabajo a pinturas, metales o productos derivados del petróleo, haber recibido radioterapia en la pelvis o ciertos medicamentos que se usan en la terapia contra el cáncer, y beber agua proveniente de un depósito con concentraciones altas de arsénico, entre otros.

“El tabaquismo se posiciona como el factor de riesgo principal en el desarrollo del cáncer de vejiga. Es conocida la relación entre el hábito de fumar con el cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, mientras que se pasa por alto su asociación con los cánceres del tracto urinario”, explicó la afirmó la doctora Jeanette Burton, médica oncóloga clínica, staff del Servicio de Oncología del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, de Bahía Blanca.

