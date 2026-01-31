Cáncer de vejiga: el síntoma inicial que suele pasar desapercibido

El cáncer de vejiga es uno de los tumores urológicos más frecuentes, pero también uno de los que más tarda en detectarse. En muchos casos, el diagnóstico se retrasa porque su primer signo aparece de forma leve, intermitente o sin dolor, lo que lleva a subestimarlo o atribuirlo a causas menos graves. Sin embargo, prestar atención a ese síntoma inicial puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío.