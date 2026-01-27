Cómo hacer un bizcochuelo de naranja sin harina: la receta más sencilla

Todo en esta receta tiene un por qué basado en la alimentación saludable. Se sustituye el azúcar por endulzantes naturales como miel o stevia. La inclusión de nueces aporta grasas beneficiosas, antioxidantes, proteínas y fibra, elementos que favorecen el sistema cardiovascular e intestinal. De esta manera, el consumo de este postre contribuye al control de la glucosa en sangre sin resignar el placer de un sabor clásico y reconfortante.