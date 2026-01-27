Cómo hacer un bizcochuelo de naranja sin harina: la receta más sencilla

Los bizcochuelos y las tortas húmedas son la opción ideal para las meriendas del fin de semana. Esta receta de naranja destaca por prescindir de las harinas, utilizando avena en su reemplazo para lograr una alternativa mucho más nutritiva y ligera.
Todo en esta receta tiene un por qué basado en la alimentación saludable. Se sustituye el azúcar por endulzantes naturales como miel o stevia. La inclusión de nueces aporta grasas beneficiosas, antioxidantes, proteínas y fibra, elementos que favorecen el sistema cardiovascular e intestinal. De esta manera, el consumo de este postre contribuye al control de la glucosa en sangre sin resignar el placer de un sabor clásico y reconfortante.
Torta de naranja sin harina, con nuez y avena
Para preparar esta torta al horno necesitarás:
- 2 huevos
- 2 puñados de nueces picadas (o 40 gramos)
- 1 ½ taza de avena
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 naranja
- ⅓ taza de aceite
- ¼ taza de azúcar mascabo
Paso a paso
1) En un recipiente, batir los dos huevos con el azúcar o endulzante de preferencia. Añadir el aceite al final y seguir mezclando.
2) Separá la naranja y lavala con abundante agua para eliminar todos los restos de tierra o conservantes que pueda tener la fruta. Rallá la cáscara en la preparación y luego exprimí la naranja y agregala a la mezcla de huevo, azúcar y aceite que preparaste en el primer paso. Asegurate de no poner las semillas.
3) Una vez que la mezcla esté casi líquida, agregá la avena instantánea. Puede ser molida –en forma de harina de avena– o en copos, según lo que prefieras. Dejá reposar la avena para que se hidrate.
4) Agregá también el polvo para hornear e integrá nuevamente. Añadí por último las nueces, que deben estar picadas. Podés molerlas hasta el punto que quieras. Si te gusta morder la nuez en el bizcochuelo y darle un toque crocante, entonces los pedacitos no deben ser tan pequeños. En cambio, si solo querés tener el sabor de las nueces, entonces deben estar casi trituradas.
5) Llevar la preparación a una cacerola de aproximadamente 18 centímetros de diámetro. Llevar al fuego mínimo por 30 minutos. Cuando esté lista, podés decorar la parte superior con pasta de maní o azúcar impalpable.