Cartas de lectores: trámite de pasaporte
Hace 3 Hs

Desde hace 20 días intento renovar mi pasaporte; me dieron la página web e intenté varios días y a distintas horas pero la página se borra al llegar al estadio 4. Fui tres veces personalmente a pedir turno a las 8 hs, y la administración insiste en que es online; les mostré las capturas que hice con mi celular en distintos días y horas y no me dan otra alternativa. Observé que varios están en la misma situación y no nos dan solución; quisiera que esto tome estado público para agilizar la burocracia del sistema. Gracias.

Antonia Amalia Ruiz
Padre Roque Correa 110 - S. M. de Tucumán

Temas Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
