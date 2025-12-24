Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

El inesperado detalle de “Mi pobre angelito” que se volvió tendencia más de 30 años después

La película se convirtió en un clásico de Navidad.

El detalle de “Mi pobre angelito” que volvió a ser tendencia más de 30 años después. El detalle de “Mi pobre angelito” que volvió a ser tendencia más de 30 años después. Foto tomada de CBR.COM.
Hace 1 Hs

Mi pobre angelito es uno de los clásicos infaltables de la Navidad. La historia de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, el niño que queda accidentalmente solo en su casa mientras su familia viaja a París y debe enfrentarse por su cuenta a dos ladrones, marcó a generaciones enteras y se convirtió en un fenómeno cultural.

El éxito de la película fue tan grande que dio lugar a una segunda entrega, esta vez ambientada en Nueva York. Sin embargo, más de treinta años después de su estreno, un detalle inesperado vinculado a uno de sus personajes volvió a colocar al film en el centro de la conversación.

Mi pobre angelito, un clásico de Navidad

En redes sociales, los seguidores de la película redescubrieron la edad real que tenía Catherine O’Hara cuando interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin. A diferencia de lo que muchos creían, la actriz tenía apenas 36 años durante el rodaje de la primera película.

El dato sorprendió al público, que siempre la recordó como una mujer mucho mayor, en línea con el estereotipo de “madre de familia numerosa” que imponía Hollywood en aquella época, consignó La Nación.

Actualmente, Catherine tiene 71 años y, lejos de retirarse, continúa disfrutando de su trabajo y manteniéndose activa en la industria. En 2024 participó en películas de acción como Argylle, producciones animadas como Robot salvaje y propuestas de fantasía como Beetlejuice Beetlejuice, demostrando una vez más su versatilidad y vigencia en el mundo de las artes dramáticas.

Temas Navidad Estados Unidos de AméricaNueva York
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán
1

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario
2

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad
3

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos
4

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Todos para uno y uno para todos
5

Todos para uno y uno para todos

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños
6

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Más Noticias
Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

Planes de ahorro para vehículos: la Corte Suprema rechazó la cautelar y se habilitó el cobro de las deudas en Tucumán

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

¿Cómo es la lujosa mansión argentina donde Lionel Messi pasará Navidad con su familia?

Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle

Quién es Tylor Chase, la ex estrella de Nickelodeon, que está irreconocible y vive en la calle

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

Se derrumbó el tanque de agua de un bar en Barrio Sur y generó importantes daños

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

¿Por dónde viaja Papá Noel?: mirá su recorrido en vivo gracias a Google

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

El tiempo en Tucumán: ¿mesa adentro o mesa afuera?, el dilema en vísperas de Navidad

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Causa Cuadernos: “A Jaime le daba el 5% de los subsidios que cobraba”, declaró un empresario

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Denuncias cruzadas entre empresarios de Aetat por los subsidios públicos

Comentarios