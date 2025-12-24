El inesperado detalle de “Mi pobre angelito” que se volvió tendencia más de 30 años después

Mi pobre angelito es uno de los clásicos infaltables de la Navidad. La historia de Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, el niño que queda accidentalmente solo en su casa mientras su familia viaja a París y debe enfrentarse por su cuenta a dos ladrones, marcó a generaciones enteras y se convirtió en un fenómeno cultural.
El éxito de la película fue tan grande que dio lugar a una segunda entrega, esta vez ambientada en Nueva York. Sin embargo, más de treinta años después de su estreno, un detalle inesperado vinculado a uno de sus personajes volvió a colocar al film en el centro de la conversación.
Mi pobre angelito, un clásico de Navidad
En redes sociales, los seguidores de la película redescubrieron la edad real que tenía Catherine O’Hara cuando interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin. A diferencia de lo que muchos creían, la actriz tenía apenas 36 años durante el rodaje de la primera película.
El dato sorprendió al público, que siempre la recordó como una mujer mucho mayor, en línea con el estereotipo de “madre de familia numerosa” que imponía Hollywood en aquella época, consignó La Nación.
Actualmente, Catherine tiene 71 años y, lejos de retirarse, continúa disfrutando de su trabajo y manteniéndose activa en la industria. En 2024 participó en películas de acción como Argylle, producciones animadas como Robot salvaje y propuestas de fantasía como Beetlejuice Beetlejuice, demostrando una vez más su versatilidad y vigencia en el mundo de las artes dramáticas.