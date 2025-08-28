Secciones
Cuáles son los artefactos que nunca debemos enchufar en una zapatilla eléctrica

La idea es evitar cortocircuitos, incendios u otros problemas relacionados con la energía eléctrica.

Conectar muchos electrodomésticos a la vez puede generar una saturación de la línea eléctrica
Hace 2 Hs

Los prolongadores de enchufes, más conocidos como zapatillas eléctricas, son muy utilizados en la mayoría de las casas, por su practicidad de poder conectar varios aparatos al mismo tiempo. Sin embargo, hay electrodomésticos que no se pueden enchufar en este objeto.

Al estar conectados varios aparatos en simultáneo, la sobrecarga de estos dispositivos puede causar cortocircuitos, incendios y otros problemas relacionados con la electricidad.

Algunos expertos en electricidad señalaron que la zapatilla puede resultar útil para electrodomésticos o aparatos que tienen un bajo consumo como consolas de videojuegos, teléfonos, computadoras, tablets, entre otros.

Sin embargo, conectar dispositivos que necesiten un mayor consumo de electricidad podría sobrecargar el aparato y así generar graves consecuencias como incendios.

Cuáles son los artefactos que nunca debes enchufar en una zapatilla eléctrica

Cafetera

Microondas

Planchita de pelo, secador de pelo y buclera

Aspiradora

Horno eléctrico

Estufa

Aire acondicionado portátil

Lavavajillas

Caloventor

Heladera

Plancha

Pava eléctrica

Freezer

Lavarropas y secarropas

Cinta de correr

Cuáles son los aparatos que sí se pueden enchufar en una zapatilla eléctrica

Cargador de celular

Lámpara de mesa

Notebook

Parlantes chicos

Luces decorativas

