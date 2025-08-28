Cuáles son los artefactos que nunca debemos enchufar en una zapatilla eléctrica

Los prolongadores de enchufes, más conocidos como zapatillas eléctricas, son muy utilizados en la mayoría de las casas, por su practicidad de poder conectar varios aparatos al mismo tiempo. Sin embargo, hay electrodomésticos que no se pueden enchufar en este objeto.
Al estar conectados varios aparatos en simultáneo, la sobrecarga de estos dispositivos puede causar cortocircuitos, incendios y otros problemas relacionados con la electricidad.
Algunos expertos en electricidad señalaron que la zapatilla puede resultar útil para electrodomésticos o aparatos que tienen un bajo consumo como consolas de videojuegos, teléfonos, computadoras, tablets, entre otros.
Sin embargo, conectar dispositivos que necesiten un mayor consumo de electricidad podría sobrecargar el aparato y así generar graves consecuencias como incendios.
Cuáles son los artefactos que nunca debes enchufar en una zapatilla eléctrica
Cafetera
Microondas
Planchita de pelo, secador de pelo y buclera
Aspiradora
Horno eléctrico
Estufa
Aire acondicionado portátil
Lavavajillas
Caloventor
Heladera
Plancha
Pava eléctrica
Freezer
Lavarropas y secarropas
Cinta de correr
Cuáles son los aparatos que sí se pueden enchufar en una zapatilla eléctrica
Cargador de celular
Lámpara de mesa
Notebook
Parlantes chicos
Luces decorativas