Récord histórico de juicios por accidentes laborales

En 2025, la Argentina batió un récord histórico de juicios por accidentes de trabajo, a pesar de que en los últimos años se redujeron de manera sostenida tanto la cantidad de siniestros laborales como los fallecimientos en el ámbito del trabajo. De acuerdo con las estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el último año se iniciaron 134.141 demandas, la cifra más alta desde que existen registros. El volumen de juicios creció un 200% desde 2020, aun cuando los principales indicadores de prevención y cobertura muestran mejoras significativas.
El dato expone una fuerte contradicción dentro del sistema de Riesgos del Trabajo, que fue creado para prevenir accidentes y dar respuestas rápidas y de calidad, pero que hoy enfrenta una escalada judicial sin precedentes, indica TN.com.
En ese sentido, las estadísticas oficiales reflejan una caída del 55% en los accidentes laborales y una reducción del 80% en las muertes. Desde la creación del sistema, se estima que se salvaron 19.000 vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes, con una cobertura integral y oportuna para los trabajadores.
Sin embargo, la judicialidad no solo no acompañó esa tendencia, sino que se aceleró. Respecto de otros países, la Argentina tiene niveles de cobertura superiores a los de Chile y España, e índices de siniestralidad similares. Pero la cantidad de juicios es muy superior: por cada 10.000 trabajadores, en España se presentan 8,5 demandas y en Chile 5,8%, mientras que en el país la cifra asciende a 132,8 demandas, es decir, 23 veces más que España y 16 veces más que Chile.
“A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, señalaron en la UART.