Récord histórico de juicios por accidentes laborales

En 2025, la Argentina batió un récord histórico de juicios por accidentes de trabajo, a pesar de que en los últimos años se redujeron de manera sostenida tanto la cantidad de siniestros laborales como los fallecimientos en el ámbito del trabajo. De acuerdo con las estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el último año se iniciaron 134.141 demandas, la cifra más alta desde que existen registros. El volumen de juicios creció un 200% desde 2020, aun cuando los principales indicadores de prevención y cobertura muestran mejoras significativas.