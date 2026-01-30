Secciones
EconomíaNoticias económicas

Récord histórico de juicios por accidentes laborales

En el país se iniciaron 134.141 demandas.

Récord histórico de juicios por accidentes laborales
30 Enero 2026

En 2025, la Argentina batió un récord histórico de juicios por accidentes de trabajo, a pesar de que en los últimos años se redujeron de manera sostenida tanto la cantidad de siniestros laborales como los fallecimientos en el ámbito del trabajo. De acuerdo con las estimaciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el último año se iniciaron 134.141 demandas, la cifra más alta desde que existen registros. El volumen de juicios creció un 200% desde 2020, aun cuando los principales indicadores de prevención y cobertura muestran mejoras significativas.

El dato expone una fuerte contradicción dentro del sistema de Riesgos del Trabajo, que fue creado para prevenir accidentes y dar respuestas rápidas y de calidad, pero que hoy enfrenta una escalada judicial sin precedentes, indica TN.com. 

En ese sentido, las estadísticas oficiales reflejan una caída del 55% en los accidentes laborales y una reducción del 80% en las muertes. Desde la creación del sistema, se estima que se salvaron 19.000 vidas y se evitaron 4,7 millones de accidentes, con una cobertura integral y oportuna para los trabajadores. 

Sin embargo, la judicialidad no solo no acompañó esa tendencia, sino que se aceleró. Respecto de otros países, la Argentina tiene niveles de cobertura superiores a los de Chile y España, e índices de siniestralidad similares. Pero la cantidad de juicios es muy superior: por cada 10.000 trabajadores, en España se presentan 8,5 demandas y en Chile 5,8%, mientras que en el país la cifra asciende a 132,8 demandas, es decir, 23 veces más que España y 16 veces más que Chile. 

“A la enorme cantidad de juicios laborales por riesgos del trabajo, se suma otro tanto de juicios laborales por las demás causas como despidos, diferencias salariales y demás cuestiones del derecho individual”, señalaron en la UART.

Temas Reforma laboral
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La industria cerró 2025 estancada y aún 9% por debajo de los niveles de 2022

La industria cerró 2025 estancada y aún 9% por debajo de los niveles de 2022

Lo más popular
Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la Mejor Bodega del Nuevo Mundo
1

Los secretos del enólogo de Luigi Bosca, elegida como la "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Jaldo, la estrategia del all in y la escasez de fichas
2

Jaldo, la estrategia del "all in" y la escasez de fichas

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín
3

Adriana Rojas hará sonar su violín vallisto en el Festival Nacional de Cosquín

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur
4

Alerta por la anomalía magnética del Atlántico Sur

Incendios en la Patagonia: el Gobierno enviará $ 100.000 millones a bomberos voluntarios
5

Incendios en la Patagonia: el Gobierno enviará $ 100.000 millones a bomberos voluntarios

Inundación en Las Piedritas: Todos los años pasa lo mismo, dicen los vecinos
6

Inundación en Las Piedritas: "Todos los años pasa lo mismo", dicen los vecinos

Más Noticias
Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos

Countries, bajo la lupa: la Provincia avanzará con acciones judiciales contra grandes contribuyentes morosos

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

¿Por qué es importante que la Argentina vuelva al mercado voluntario de deuda?

Comentarios