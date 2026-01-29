Fuerte cruce entre Alejandra Monteoliva y Grabois por los incendios en la Patagonia: "Dejá de mentir"

Alejandra Monteoliva y Juan Grabois protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales por los incendios en la Patagonia. El enfrentamiento se produjo luego de que el referente social convocara a una marcha hacia la Oficina de Manejo del Fuego, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, en reclamo por la situación en las zonas afectadas.
La convocatoria motivó una respuesta inmediata de la funcionaria de la gestión libertaria, lo que derivó en una escalada verbal. Grabois reaccionó con un mensaje de extrema dureza: “Dejá de mentir, garca inepta tiragases”.
En paralelo al cruce político, la gravedad de los incendios llevó a los gobernadores patagónicos a realizar un pedido directo al Congreso para que se sancione una ley de Emergencia Ígnea durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero. La iniciativa contó con el respaldo de sectores de la oposición.
Sin embargo, ante la magnitud del desastre ambiental, el reclamo fue elevado también a la Casa Rosada, al considerar que se requieren herramientas y recursos extraordinarios para hacer frente a la situación. En ese marco, los mandatarios provinciales mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior, Diego Santilli, tras lo cual el Gobierno nacional dispuso la transferencia de $100.000 millones a los Bomberos Voluntarios para afrontar el combate contra el fuego.
Antes de que se anunciara oficialmente esa medida, Grabois había ratificado la movilización hacia la Oficina de Manejo del Fuego en reclamo por “el abandono y la desidia, por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego”. “Basta de indiferencia. Defendamos nuestra Patria”, escribió en su cuenta de X.
Desde el Ministerio de Seguridad, Monteoliva salió al cruce del dirigente social y defendió el accionar del organismo a su cargo. “La Agencia está desde el día 1 coordinando el despliegue de brigadistas, Bomberos Voluntarios y las Fuerzas de Seguridad, y colaborando con el enorme esfuerzo de las provincias, en el territorio y con los que están arriesgando su vida. Toda la información del despliegue, el estado actual y la ayuda enviada está documentada y publicada”, señaló.
Y agregó: “No intentes tomarle el pelo a la gente desde la comodidad de Recoleta, porque hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada, mientras vos llamas a un piquete”. Además, la ministra advirtió que el Ministerio aplicará el Protocolo Antipiquetes a quienes participen de la movilización. “La emergencia no se tuitea. Se enfrenta con trabajo y presencia”, concluyó.
Explosivo cruce
La respuesta de Grabois no se hizo esperar. El dirigente redobló las críticas con nuevas chicanas y acusaciones. “Dejá de mentir, garca inepta tiragases”, reiteró, y añadió: “Lo que importa y lo que exigimos es que declaren y cumplan la emergencia ígnea porque no están haciendo lo que deben. Están abandonando a los brigadistas y a los pobladores, no están poniendo los recursos. Lo dice la gente, lo dicen los gobernadores, es evidente”.
Además, insistió en la necesidad de que el Congreso avance con la declaración de la emergencia ígnea y afirmó que ya se encuentra viajando hacia la zona afectada para colaborar con las tareas de asistencia. “Primero, declaren la Emergencia Ígnea y dejen de cagar a la gente. Segundo, nosotros vamos al territorio a poner el cuerpo, la burócrata vividora del Estado que se esconde en su guardia ministerial de Recoleta sos vos. Tercero, los héroes son mis compañeros de las brigadas comunitarias, ustedes son unos chorritos de cuarta”, enumeró.
Por último, Grabois profundizó sus cuestionamientos al Gobierno y vinculó el reclamo con un homenaje a una de las víctimas de los incendios. “Cuarto, estoy viajando para hacerle el aguante a esos héroes que ustedes ningunean, para llevar un poco de la ayuda que ustedes no mandan y para acompañar a la familia de Ángel Reyes en su homenaje, otro héroe que murió combatiendo el fuego, intentando salvar su casa y sus animales, haciendo lo que ustedes no hacen porque están pelotudeando en la Derecha Fest. Ustedes son el Estado y el Estado es responsable... La que tiene que dejar de twittear sos vos. ¿Tantos recursos tenés para reprimir jubilados y perseguir opositores y tan pocos para llevar la Patagonia que arde donde los necesita la gente?”.