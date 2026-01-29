Fuerte cruce entre Alejandra Monteoliva y Grabois por los incendios en la Patagonia: "Dejá de mentir"

Por último, Grabois profundizó sus cuestionamientos al Gobierno y vinculó el reclamo con un homenaje a una de las víctimas de los incendios. “Cuarto, estoy viajando para hacerle el aguante a esos héroes que ustedes ningunean, para llevar un poco de la ayuda que ustedes no mandan y para acompañar a la familia de Ángel Reyes en su homenaje, otro héroe que murió combatiendo el fuego, intentando salvar su casa y sus animales, haciendo lo que ustedes no hacen porque están pelotudeando en la Derecha Fest. Ustedes son el Estado y el Estado es responsable... La que tiene que dejar de twittear sos vos. ¿Tantos recursos tenés para reprimir jubilados y perseguir opositores y tan pocos para llevar la Patagonia que arde donde los necesita la gente?”.