La expectativa de inflación volvió a bajar: los argentinos estiman que se ubicará en 31,5% en 2026

La última encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella reveló que los argentinos esperan una inflación de 31,5% para este año.
Este dato representa una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto de diciembre, cuando la expectativa había trepado al 34% para todo 2026. En tanto, la mediana se mantuvo estable en 25%, de acuerdo con el informe.
El relevamiento, realizado sobre más de 1.000 casos, muestra que la reducción de las expectativas inflacionarias se replica en todas las regiones del país y atraviesa los distintos niveles de ingreso.
En el interior del país, el promedio de inflación esperada descendió de 32,6% en diciembre a 29,5% en enero. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la proyección pasó de 35% a 33,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires la baja fue más moderada, al caer de 36,3% a 35%.
La tendencia descendente también se observó al analizar los datos por nivel de ingresos. Los hogares de mayores recursos redujeron su expectativa media de inflación de 32,4% a 29,2%. En el caso de los hogares de menores recursos, el promedio pasó de 37,5% a 35,5%, lo que profundizó la brecha entre ambos segmentos.
“La disminución en las expectativas de inflación se observa de manera generalizada por regiones y niveles de ingreso, aunque con distinta magnitud”, señaló Sebastián Auguste, director del CIF.
En cuanto a la inflación mensual, la encuesta incluye desde mayo de 2023 una consulta específica sobre la evolución de los precios en los próximos 30 días. Para enero, el promedio esperado fue de 3,71%, frente al 4,59% de diciembre, con una mediana que se mantuvo en 3%. Estos resultados corresponden a una encuesta nacional realizada entre el 5 y el 15 de enero.
Si bien el informe destaca una moderación en las expectativas inflacionarias, también advierte que persisten diferencias significativas entre regiones y grupos de ingreso, un factor clave para anticipar la evolución de la economía argentina en los próximos meses.
Inflación en Argentina: las expectativas de las consultoras privadas
El año pasado cerró con la inflación más baja en ocho años (31,5%), un dato positivo en el marco de la historia financiera reciente. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre fue del 2,8%, el registro mensual más alto en nueve meses.
Desde enero, el Indec comenzará a aplicar una nueva fórmula para medir la inflación, basada en la canasta de consumo definida por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la metodología vigente desde 2004. El cambio busca reflejar con mayor precisión los patrones de consumo actuales y tendrá impacto directo en el régimen cambiario y en la ponderación de rubros como vivienda, agua, electricidad, transporte y salud, entre otros.
En este contexto, las proyecciones de inflación para 2026 de los principales analistas continúan ajustándose a la baja, aunque todavía se ubican muy por encima del 10,1% previsto en la ley de Presupuesto y del 20,1% del último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.