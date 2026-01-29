La expectativa de inflación volvió a bajar: los argentinos estiman que se ubicará en 31,5% en 2026

Desde enero, el Indec comenzará a aplicar una nueva fórmula para medir la inflación, basada en la canasta de consumo definida por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo de la metodología vigente desde 2004. El cambio busca reflejar con mayor precisión los patrones de consumo actuales y tendrá impacto directo en el régimen cambiario y en la ponderación de rubros como vivienda, agua, electricidad, transporte y salud, entre otros.