River sueña con la vuelta de Rafael Santos Borré para completar su delantera

Para que el retorno se concrete, deberán resolverse dos cuestiones extrafutbolísticas: el jugador tendría que resignar una parte importante de su alto salario y River está obligado a liberar un cupo de extranjero, que quedó al límite tras el arribo de Páez. Pese a las trabas, la ilusión de volver a ver al colombiano con la banda roja y revivir las glorias de 2018 se mantiene encendida.