Secciones
DeportesFútbol

River venció a Gimnasia de La Plata en el Monumental con un doblete de Juan Fernando Quintero

El equipo de Marcelo Gallardo impuso condiciones desde temprano, jugó gran parte del partido con ventaja numérica y resolvió el trámite gracias a la jerarquía del colombiano, autor de un golazo de tiro libre y otro en el complemento.

PEGADA LETAL. Juan Fernando Quintero clavó un tiro libre inatajable para Nelson Insfrán, arquero de Gimnasia de La Plata, y dejó su sello en el partido disputado en el Monumental. PEGADA LETAL. Juan Fernando Quintero clavó un tiro libre inatajable para Nelson Insfrán, arquero de Gimnasia de La Plata, y dejó su sello en el partido disputado en el Monumental. ./X @RiverPlate
Hace 1 Hs

River afrontó su debut como local en el Torneo Apertura frente a Gimnasia de La Plata, en el Monumental, después del triunfo 1-0 ante Barracas Central en el estreno del certamen. El desarrollo del partido se vio condicionado desde temprano porque a los 13 minutos, Manuel Panaro fue expulsado por una dura infracción sobre Fausto Vera y dejó al conjunto platense con uno menos. Con el correr de los minutos, el “Millonario” tomó el control del juego y encontró el desahogo cerca del cierre del primer tiempo. A los 40’, Juan Fernando Quintero se hizo cargo de un tiro libre y sacó un zurdazo preciso, imposible para Nelson Insfrán, para abrir el marcador con un verdadero golazo.

El inicio del complemento volvió a tener al colombiano como protagonista. A los cinco minutos, tras una asistencia de Facundo Colidio, Quintero amplió la ventaja y firmó su doblete. El encuentro también tuvo tensión, ya que a los 56’ Matías Viña vio la tarjeta roja y dejó a River con diez. Sobre el cierre, Gimnasia sufrió otra expulsión. Jorge De Asís vio la roja tras una dura infracción sobre Lucas Martínez Quarta.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo sumó su segunda victoria consecutiva y se trepó a lo más alto de la Zona B del Apertura 2026. Gallardo sonríe; Quintero también, capitán y referente, que ya acumula 22 goles en 120 partidos con la camiseta “millonaria”.

La jornada del miércoles tuvo hasta el momento dos partidos disputados. En Mar del Plata, Aldosivi y Barracas Central igualaron sin goles en un encuentro con escasas situaciones de peligro. En Avellaneda, en cambio, hubo emociones porque Racing cayó 2-1 frente a Rosario Central en el Cilindro. Ángel Di María y Alejo Véliz marcaron para el conjunto rosarino, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez descontó para la “Academia” en una jugada que necesitó la intervención del VAR antes de ser convalidada y le permitió al delantero volver a encontrarse con el gol.

La actividad del día se completará desde las 22.15 con el cruce entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.

Temas Buenos AiresClub Atlético River PlateClub de Gimnasia y Esgrima La PlataMarcelo GallardoJuan Fernando QuinteroLucas Martínez QuartaFacundo ColidioNelson Insfrán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
1

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
2

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
3

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
4

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral
5

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?
6

¿Por qué suenan las sirenas en los diques de Tucumán?

Más Noticias
Mirkin falta a la verdad: el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

"Mirkin falta a la verdad": el contundente comunicado de la ex CD de San Martín

Malas noticias en San Martín de Tucumán: los estudios arrojaron que Chuny Moreno será baja por mucho tiempo

Malas noticias en San Martín de Tucumán: los estudios arrojaron que "Chuny" Moreno será baja por mucho tiempo

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Central Córdoba

Comentarios