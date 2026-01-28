River venció a Gimnasia de La Plata en el Monumental con un doblete de Juan Fernando Quintero
El equipo de Marcelo Gallardo impuso condiciones desde temprano, jugó gran parte del partido con ventaja numérica y resolvió el trámite gracias a la jerarquía del colombiano, autor de un golazo de tiro libre y otro en el complemento.
River afrontó su debut como local en el Torneo Apertura frente a Gimnasia de La Plata, en el Monumental, después del triunfo 1-0 ante Barracas Central en el estreno del certamen. El desarrollo del partido se vio condicionado desde temprano porque a los 13 minutos, Manuel Panaro fue expulsado por una dura infracción sobre Fausto Vera y dejó al conjunto platense con uno menos. Con el correr de los minutos, el “Millonario” tomó el control del juego y encontró el desahogo cerca del cierre del primer tiempo. A los 40’, Juan Fernando Quintero se hizo cargo de un tiro libre y sacó un zurdazo preciso, imposible para Nelson Insfrán, para abrir el marcador con un verdadero golazo.
El inicio del complemento volvió a tener al colombiano como protagonista. A los cinco minutos, tras una asistencia de Facundo Colidio, Quintero amplió la ventaja y firmó su doblete. El encuentro también tuvo tensión, ya que a los 56’ Matías Viña vio la tarjeta roja y dejó a River con diez. Sobre el cierre, Gimnasia sufrió otra expulsión. Jorge De Asís vio la roja tras una dura infracción sobre Lucas Martínez Quarta.
La zurda de Juanfer Quintero para poner el 1-0 frente a Gimnasia con un GOLAZO ðªâ½ï¸pic.twitter.com/y50ECk6bBJ— River Plate (@RiverPlate) January 28, 2026
Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo sumó su segunda victoria consecutiva y se trepó a lo más alto de la Zona B del Apertura 2026. Gallardo sonríe; Quintero también, capitán y referente, que ya acumula 22 goles en 120 partidos con la camiseta “millonaria”.
La jornada del miércoles tuvo hasta el momento dos partidos disputados. En Mar del Plata, Aldosivi y Barracas Central igualaron sin goles en un encuentro con escasas situaciones de peligro. En Avellaneda, en cambio, hubo emociones porque Racing cayó 2-1 frente a Rosario Central en el Cilindro. Ángel Di María y Alejo Véliz marcaron para el conjunto rosarino, mientras que Adrián “Maravilla” Martínez descontó para la “Academia” en una jugada que necesitó la intervención del VAR antes de ser convalidada y le permitió al delantero volver a encontrarse con el gol.
La actividad del día se completará desde las 22.15 con el cruce entre Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.