River venció a Gimnasia de La Plata en el Monumental con un doblete de Juan Fernando Quintero

River afrontó su debut como local en el Torneo Apertura frente a Gimnasia de La Plata, en el Monumental, después del triunfo 1-0 ante Barracas Central en el estreno del certamen. El desarrollo del partido se vio condicionado desde temprano porque a los 13 minutos, Manuel Panaro fue expulsado por una dura infracción sobre Fausto Vera y dejó al conjunto platense con uno menos. Con el correr de los minutos, el “Millonario” tomó el control del juego y encontró el desahogo cerca del cierre del primer tiempo. A los 40’, Juan Fernando Quintero se hizo cargo de un tiro libre y sacó un zurdazo preciso, imposible para Nelson Insfrán, para abrir el marcador con un verdadero golazo.