Secciones
SociedadActualidad

Murió Rob Hirst, el alma de Midnight Oil y compañero de ruta del ministro Peter Garrett

Su partida a los 70 años deja un vacío profundo en la escena musical donde brilló por más de cuatro décadas.

Murió Rob Hirst, el alma de Midnight Oil y compañero de ruta del ministro Peter Garrett The Guardian
Por Virginia Daniela Gómez Hace 3 Hs

El mundo del rock australiano despide a uno de sus mayores exponentes tras conocerse el fallecimiento de Rob Hirst. Aquel baterista fundó la agrupación Midnight Oil y sucumbió frente a un diagnóstico de cáncer pancreático el pasado miércoles 20 de enero. Su partida a los 70 años deja un vacío profundo en la escena musical donde brilló por más de cuatro décadas.

Quién era la actriz de Los Roldán y Verano del 98 que murió y fue madre de Andrea Tenuta

Quién era la actriz de Los Roldán y Verano del 98 que murió y fue madre de Andrea Tenuta

La formación alcanzó fama internacional mediante himnos clásicos que todavía suenan frecuentemente en emisoras argentinas. Durante el último trienio, el artista combatió con valentía una dura enfermedad terminal mientras mantenía su vínculo creativo. Este legado sonoro perdura como testimonio de carisma y destreza técnica frente a la percusión.

Un adiós cargado de emoción y música

Los integrantes de la banda manifestaron públicamente tristeza ante la ausencia del percusionista. "Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob", expresaron Jim, Martin y Pete a través de canales oficiales. Esta agrupación solicitó respeto en un momento donde sobran melodías pero faltan términos adecuados para describir el dolor.

El músico inició su camino profesional en 1972 cuando fundó el conjunto siendo muy joven. "Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones", aseguraron sus compañeros respecto al futuro del repertorio compartido. Aquella etapa temprana desembocó años después en el reconocimiento masivo gracias al disco Diesel and Dust.

Trayectoria extensa y compromiso social

Rob Hirst estableció bases rítmicas dentro del proyecto junto al estudiante de leyes Peter Garrett, quien asumió un rol como vocalista principal. Aquellas letras abordaron problemáticas complejas, tales como ambientalismo, derechos civiles o avaricia corporativa. Mientras ese baterista lideraba compases, su socio incursionó en política fungiendo de diputado y ministro estatal de educación. La obra Beds are burning ejemplificó genuino interés por la justicia territorial perteneciente a pueblos originarios.

Ese compositor diversificó talento mediante participaciones dentro de conjuntos tales como The Ghostwriters o Backsliders. Durante 2006 ingresó al Salón de la Fama, recibiendo distinciones destacadas junto a colegas históricos. Aquella actividad reciente incluyó un disco colaborativo con su hija Jay O'Shea más el lanzamiento del material titulado A Hundred Years or More. Esta prolífica carrera culminó tras décadas de éxitos, sumando seis álbumes posicionados en el primer puesto de los rankings.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Serenata a Cafayate: programación día por día y valores de entradas

Serenata a Cafayate: programación día por día y valores de entradas

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Electrónica en las nubes: CLOZ y Matías Bordón traen un set maratónico a Tafí del Valle

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
6

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Más Noticias
El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Ciclo lectivo con modificaciones: el contenido que no será más obligatorio en las escuelas

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

Quién es la figura que sorprendió al sumarse a la programación de Radio Mitre

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Comentarios