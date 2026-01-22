Murió Rob Hirst, el alma de Midnight Oil y compañero de ruta del ministro Peter Garrett

El mundo del rock australiano despide a uno de sus mayores exponentes tras conocerse el fallecimiento de Rob Hirst. Aquel baterista fundó la agrupación Midnight Oil y sucumbió frente a un diagnóstico de cáncer pancreático el pasado miércoles 20 de enero. Su partida a los 70 años deja un vacío profundo en la escena musical donde brilló por más de cuatro décadas.