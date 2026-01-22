Murió Rob Hirst, el alma de Midnight Oil y compañero de ruta del ministro Peter Garrett

El mundo del rock australiano despide a uno de sus mayores exponentes tras conocerse el fallecimiento de Rob Hirst. Aquel baterista fundó la agrupación Midnight Oil y sucumbió frente a un diagnóstico de cáncer pancreático el pasado miércoles 20 de enero. Su partida a los 70 años deja un vacío profundo en la escena musical donde brilló por más de cuatro décadas.
La formación alcanzó fama internacional mediante himnos clásicos que todavía suenan frecuentemente en emisoras argentinas. Durante el último trienio, el artista combatió con valentía una dura enfermedad terminal mientras mantenía su vínculo creativo. Este legado sonoro perdura como testimonio de carisma y destreza técnica frente a la percusión.
Un adiós cargado de emoción y música
Los integrantes de la banda manifestaron públicamente tristeza ante la ausencia del percusionista. "Estamos devastados y lamentamos la pérdida de nuestro hermano Rob", expresaron Jim, Martin y Pete a través de canales oficiales. Esta agrupación solicitó respeto en un momento donde sobran melodías pero faltan términos adecuados para describir el dolor.
El músico inició su camino profesional en 1972 cuando fundó el conjunto siendo muy joven. "Por ahora no hay palabras, pero siempre habrá canciones", aseguraron sus compañeros respecto al futuro del repertorio compartido. Aquella etapa temprana desembocó años después en el reconocimiento masivo gracias al disco Diesel and Dust.
Trayectoria extensa y compromiso social
Rob Hirst estableció bases rítmicas dentro del proyecto junto al estudiante de leyes Peter Garrett, quien asumió un rol como vocalista principal. Aquellas letras abordaron problemáticas complejas, tales como ambientalismo, derechos civiles o avaricia corporativa. Mientras ese baterista lideraba compases, su socio incursionó en política fungiendo de diputado y ministro estatal de educación. La obra Beds are burning ejemplificó genuino interés por la justicia territorial perteneciente a pueblos originarios.
Ese compositor diversificó talento mediante participaciones dentro de conjuntos tales como The Ghostwriters o Backsliders. Durante 2006 ingresó al Salón de la Fama, recibiendo distinciones destacadas junto a colegas históricos. Aquella actividad reciente incluyó un disco colaborativo con su hija Jay O'Shea más el lanzamiento del material titulado A Hundred Years or More. Esta prolífica carrera culminó tras décadas de éxitos, sumando seis álbumes posicionados en el primer puesto de los rankings.