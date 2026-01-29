Secciones
Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

El delantero ya está en Tucumán para suplir la baja de Ruiz Rodríguez. Tras los chequeos médicos, firmará su contrato por una temporada y se sumará de inmediato a las órdenes de Colace.

RECIÉN LLEGADO. Alexis Segovia llegó esta mañana a Tucumán en el vuelo 1470 de Aerolíneas Argentinas, cerca de las 9.50. RECIÉN LLEGADO. Alexis Segovia llegó esta mañana a Tucumán en el vuelo 1470 de Aerolíneas Argentinas, cerca de las 9.50.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán reaccionó con celeridad tras la baja de Ramiro Ruiz Rodríguez y quedó a un paso de abrochar a su novena y última incorporación. Alexis Segovia ya se encuentra en la provincia y, en las próximas horas, se someterá a la revisión médica de rigor para luego estampar la firma en su contrato.

El extremo de 21 años llega al "Decano" a préstamo desde Lanús por una temporada y con opción de compra. Su arribo busca cubrir el hueco en la ofensiva que dejó la lesión de "RRR" (sufrió una rotura de meniscos, será operado y tendrá al menos un mes de recuperación) y competirá por un lugar en la banda derecha junto a Franco Nicola y el juvenil Martín Ortega.

La llegada de Segovia se dio en un contexto inesperado y curioso. Hace apenas unos días, el jugador había sido anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Central Córdoba, bajo las mismas condiciones. Sin embargo, la operación se cayó luego de que el club santiagueño no abonara el cargo por la cesión, lo que provocó el regreso del futbolista al "Granate" y le abrió una oportunidad inmejorable a Atlético.

Ahora, la mirada del cuerpo técnico está puesta no solo en la evolución del "Oreja", sino también en la adaptación inmediata del nuevo fichaje. Atlético necesita variantes ofensivas con urgencia, por lo que la rápida integración de Segovia será clave para los planes de Hugo Colace.

Temas Ramiro Ruiz RodríguezHugo Colace
