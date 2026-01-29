Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

El extremo de 21 años llega al "Decano" a préstamo desde Lanús por una temporada y con opción de compra. Su arribo busca cubrir el hueco en la ofensiva que dejó la lesión de "RRR" (sufrió una rotura de meniscos, será operado y tendrá al menos un mes de recuperación) y competirá por un lugar en la banda derecha junto a Franco Nicola y el juvenil Martín Ortega.