El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar “demasiado” en las semifinales del Abierto de Australia

Con Sabalenka arriba 2-1 en el primer set, la ucraniana se disponía a sacar cuando la jueza Louise Azemar Engzell interrumpió el punto por un “hindrance”. La sanción se apoyó en un grito de Sabalenka durante un golpe que, según la árbitra, no fue “normal”. El reclamo sorprendió a Svitolina y abrió un breve intercambio que incluso generó dudas desde la transmisión televisiva. El reglamento habilita al árbitro a sancionar cualquier distracción, sea o no intencional, si considera que afecta al rival.