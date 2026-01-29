Preparación de élite en Tucumán: así se entrenan los nuevos integrantes de la División Especial de Operaciones Penitenciarias

El jefe del DEOP, Luis López, explicó que el entrenamiento está destinado al personal recientemente incorporado a la División. “Son instrucciones específicas e inherentes a las tareas diarias que se realizan en nuestra área, como la custodia y traslado de internos, las operaciones penitenciarias y las intervenciones en situaciones donde la tropa regular se ve superada, a fin de establecer el orden”, señaló, al supervisar la actividad que involucra a unos 50 jóvenes ingresantes.