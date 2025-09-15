En la Expo 2025, el Servicio Penitenciario despertó sorpresa e interés en los tucumanos

Desde la Escuela de Suboficiales y Agentes, la oficial adjutor Ana Paula Carrillo resaltó que el público se interesó por la carrera de suboficiales, que tiene una duración de seis meses. “Es importante dar a conocer cómo formamos a los futuros agentes, las materias que cursan, las actividades diarias y la capacitación que reciben por parte de los instructores”, agregó. Además, la oficial agradeció a las autoridades del Servicio Penitenciario por brindar esta posibilidad de visibilizar la formación penitenciaria.