En la Expo 2025, el Servicio Penitenciario despertó sorpresa e interés en los tucumanos

La participación del Servicio Penitenciario en la Expo Agroganadera 2025 generó gran atracción entre los visitantes, quienes se acercaron a conocer las tareas y formaciones que se desarrollan en las diferentes áreas y en el Instituto de Enseñanza Superior “Nuestra Señora del Carmen”.
La oficial auxiliar Ana María Santillán, de la Escuela del Servicio Penitenciario, señaló que obtuvieron respuestas favorables por parte del público, que demostró interés al acercarse al stand y conocer la tarea diaria. “Este año tenemos a nuestros primeros cadetes, además de la Escuela de Suboficiales y Agentes. Nos preguntan mucho qué es la carrera, y los cadetes mismos comparten su experiencia”.
Por su parte, el sargento primero Marcelo Lazarte, de la División Especial de Operaciones Penitenciarias (D.E.O.P.), destacó. “Estamos muy contentos de mostrar el trabajo específico que realiza nuestro equipo táctico, encargado de tomar control en situaciones críticas en dependencias penitenciarias y policiales. Ha sido muy bueno mostrar la logística nueva; los niños se interesan mucho, y les enseñamos que contamos con armamento no letal para distintos escenarios”.
El suboficial detalló además que la División dispone de tecnologías de última generación, como escudos y cascos balísticos, fusiles Sig Sauer y chalecos de protección RB3, además de un equipo táctico integrado por operadores y un francotirador, preparados para responder a los requerimientos de las autoridades.
Desde la Escuela de Suboficiales y Agentes, la oficial adjutor Ana Paula Carrillo resaltó que el público se interesó por la carrera de suboficiales, que tiene una duración de seis meses. “Es importante dar a conocer cómo formamos a los futuros agentes, las materias que cursan, las actividades diarias y la capacitación que reciben por parte de los instructores”, agregó. Además, la oficial agradeció a las autoridades del Servicio Penitenciario por brindar esta posibilidad de visibilizar la formación penitenciaria.
En cuanto al público, valoraron el acercamiento. “Es lindo que la gente participe y conozca a qué se dedica el Servicio Penitenciario. Para los chicos es algo nuevo, aprenden y se divierten al mismo tiempo”, expresaron algunos visitantes.