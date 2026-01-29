¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre su romance con Maxi de 18 Kilates?

La publicación continúa con frases que resonaron con fuerza entre los usuarios: "Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada". Un mensaje que pone el foco en el desgaste emocional de quienes crían solas, mientras otros construyen una versión más cómoda de la historia.