¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre su romance con Maxi de 18 Kilates?

La semana pasada empezaron a circular versiones sobre un posible romance entre Evangelina Anderson y Maxi, el cantante de la banda 18 Kilates. Con el correr de los días, la participante de MasterChef Celebrity decidió hablar y contó cómo fue ese primer acercamiento durante un festival de cumbia.
Los detalles del encuentro fueron revelados por Martín Salwe en Sálvese quién pueda, donde relató cómo se dio el vínculo inicial entre ambos. Según explicó el panelista, todo comenzó con un intercambio en redes sociales, donde se seguían y miraban mutuamente las historias, hasta que Anderson expresó su deseo de verlo cantar en vivo.
“Dicen que ella está saliendo con Maxi, de 18 Kilates. Hubo un encuentro nocturno en un lugar puntual. ¿Te acordás del C-Baila Cumbia?”, comentó Salwe al aire. Y precisó que el sábado 17 de enero Evangelina asistió al show acompañada por dos amigos y una amiga, Majo Martino, disfrutó del recital, bailó, cantó y luego pidió pasar al camarín.
¿Qué dijo Evangelina Anderson sobre los rumores de romance con Maxi de 18 Kilates?
Durante una nota en Sálvese quien pueda, el periodista Rodrigo Bar le preguntó a Evangelina Anderson si era cierto o no el supuesto vínculo con Maxi. Sin poder hablar demasiado debido a una reciente operación de garganta, la modelo negó la versión con gestos y fue clara: “Cero, cero. Nada”.
Al ser consultada por el motivo de las especulaciones, la ex de Martín Demichelis aclaró que había asistido a un show de La T y la M en el que también se presentó la banda de Maxi. “Se hizo una pelota todo”, explicó. Finalmente, frente a la pregunta sobre una posible reacción de Ian, fue categórica: “No tengo nada con Ian”.
La letal indirecta de Evangelina Anderson a Martín Demichelis: "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso"
Evangelina Anderson volvió a quedar en el centro de la polémica tras una fuerte indirecta contra su ex pareja, Martín Demichelis. Días atrás, la modelo le dio "like" en Instagram a un video publicado por la cuenta Libre y Suficiente, cuyo mensaje encendió las redes por su crudeza y su posible vínculo con su historia personal.
El video incluye un extenso testimonio que habla desde el lugar de una madre separada que se siente señalada y deslegitimada. "Soy la ex de un papá ausente, irresponsable y mentiroso, pero para su familia, sus amigos y su nueva novia, yo soy la mamá soltera loca", dice la voz del clip respaldada por Anderson.
La publicación continúa con frases que resonaron con fuerza entre los usuarios: "Soy la tóxica porque pido lo mínimo, la exagerada porque reclamo lo que a mi hijo le corresponde, la manipuladora porque ya no me quedo callada". Un mensaje que pone el foco en el desgaste emocional de quienes crían solas, mientras otros construyen una versión más cómoda de la historia.