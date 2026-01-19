Una ex empleada denuncia a Martín Demichelis y a Evangelina Anderson por “trabajo esclavo”

Qué dice la denuncia por “trabajo esclavo”

La modelo Anamá Ferreira compartió la primicia en su streaming No damos abasto (Love), revelando el nombre de la denunciante y los detalles de sus días trabajando para la familia Demichelis: “Ella es Flavia Marcela Martínez, que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado; nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella”.