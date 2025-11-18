La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

Sin infraestructura

Un informe elaborado por la Usina de Políticas Públicas (IPEC), publicado por LA GACETA el año pasado, muestra que entre 2016 y 2022 (gestiones de Juan Manzur) Tucumán fue la segunda provincia que menos invirtió en obra pública e infraestructura. Sólo superó a Santa Cruz, el único distrito con peores estadísticas. De acuerdo con ese informe, la provincia ha destinado un 5,7% de su presupuesto a la obra pública y que de ese total se ejecuta menos del 50%. El mismo informe aclara que en primer lugar se encuentra San Luis, que destinó un 37% de su presupuesto a obra pública en el mismo período; le siguen Santiago del Estero, con un 33%, y San Juan y Formosa, con un 20%.