La provincia más chica es la N°1 del país en rutas en mal estado

Tucumán es la segunda provincia con la menor extensión de rutas del país, con 2.141 kilómetros en total, de los cuales 575 forman parte de la red vial nacional y 1.566 son provinciales. De los caminos provinciales, menos de la mitad cuenta con asfalto y el resto es de ripio o tierra.
Hasta aquí el dato tiene lógica, ya que se trata del distrito más pequeño de la Argentina, exceptuando a CABA, que con sólo 200 km2 supera a Tucumán en kilómetros de autopistas y rutas multitrocha, sin contar decenas de kilómetros de avenidas.
Tucumán sólo supera a Tierra del Fuego, que tiene 1.376 kms de rutas (723 provinciales y 653 nacionales) y se ubica detrás de Misiones, que totaliza 2.779 kms, según el Consejo Vial Federal (CVF).
Tucumán cuenta con 1.119 kms de rutas asfaltadas, 875 con caminos de ripio y 147 con trazados de tierra, de acuerdo a datos del CVF de 2023.
Se entiende lo de Tierra del Fuego porque su superficie continental (sin contar Antártida e Islas del Atlántico Sur) es 1.000 km2 menor a la de Tucumán y gran parte de su territorio es muy agreste e inaccesible, lo mismo que Misiones, que tiene grandes áreas de parques protegidos, reservas y selvas.
Lo que no tiene lógica es que Tucumán encabece el ranking argentino de rutas en mal estado, según un relevamiento de Vialidad Nacional realizado en 2024. El estudio, que se dividió en tres categorías, “malo”, “regular” y “bueno”, arrojó que el 60% de las rutas nacionales están deterioradas y que ese porcentaje asciende al 80% en caminos provinciales.
Con el agravante, para nada menor, de que se trata de la provincia más densamente poblada del país.
Contexto
Para ubicarlo en contexto, Formosa, la provincia más pobre del país, cuenta con una red vial de 4.105 kilómetros. En el NOA, el distrito con más kms de caminos es Santiago del Estero (136.934 km²) con 19.056 kms de rutas; Jujuy (53.219 km²), con 6.850 kms; Salta (155.488 km²) con 6.204 kms; La Rioja (95.356 km²), con 5.961 kms; y Catamarca (102.602 km²), con 3.738 kms de caminos.
Entre las rutas tucumanas más deterioradas figuran las del suroeste 324, 329, y 334; la 321 (noreste), la 327 (al este de la Capital); la saturada 302, que llega hasta Santiago por el sureste; la 304 que conecta con Salta; y la 337, entre El Chañar y La Cruz, que se corta cada vez que llueve.
En todos los casos, se trata de caminos que utiliza el agro para extraer sus productos, y por su mal estado su traslado se dificulta, se ralentiza y se encarece, a falta de una red ferroviaria que abarate los fletes, descongestione las rutas con menos tránsito de camiones y accidentes, sobre todo para una provincia tan alejada de los puertos.
Según la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), por esos caminos se transportan 20 millones de toneladas de caña (medio millón de viajes de camión), casi un millón de granos al año, más limón y otras producciones, por lo que las rutas se tornan peligrosas y muy transitadas.
En un relevamiento con drones Apronor mostró, además de puentes destruidos e intransitables, caminos detonados, falta de señalización o iluminación en los cruces urbanos, que además de las rutas mencionadas se replica en otro 60% de las vías nacionales y en el 80% de los provinciales, según Vialidad Nacional y el CVF.
Sin infraestructura
Un informe elaborado por la Usina de Políticas Públicas (IPEC), publicado por LA GACETA el año pasado, muestra que entre 2016 y 2022 (gestiones de Juan Manzur) Tucumán fue la segunda provincia que menos invirtió en obra pública e infraestructura. Sólo superó a Santa Cruz, el único distrito con peores estadísticas. De acuerdo con ese informe, la provincia ha destinado un 5,7% de su presupuesto a la obra pública y que de ese total se ejecuta menos del 50%. El mismo informe aclara que en primer lugar se encuentra San Luis, que destinó un 37% de su presupuesto a obra pública en el mismo período; le siguen Santiago del Estero, con un 33%, y San Juan y Formosa, con un 20%.
En una entrevista con LA GACETA, Alejandro Danon, miembro del Laboratorio de Políticas Públicas para el Desarrollo Equitativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, apuntó que Argentina creció por debajo del promedio de América Latina y que Tucumán ostenta los peores índices de la región.
“Tucumán llegó a ubicarse en el cuarto Producto Bruto Geográfico (PBG) per cápita más bajo del país y tiene el tercer salario registrado más bajo entre las 24 jurisdicciones subnacionales”, según el Diagnóstico de Crecimiento de Tucumán, con una metodología desarrollada por Ricardo Haussman y otros autores de la Harvard Kennedy School. El documento enumeró las principales restricciones para el crecimiento de la provincia, encabezadas por la prolongada falta de inversión en infraestructura.
El resultado está a la vista y se confirma en los peores guarismos nacionales.