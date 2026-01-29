Bolsos, efectivo y campaña electoral: la confesión que compromete a Elías Piccirillo

Un exintegrante de la Policía Federal aportó ante la Justicia un relato detallado sobre el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo durante la última campaña presidencial. Bajo la figura de arrepentido, describió cómo movía bolsos con billetes por encargo del empresario Elías Piccirillo y dio precisiones sobre pagos millonarios realizados en hoteles de alta gama, en el marco de maniobras que ahora son investigadas por el fuero federal.
Smith, quien complicó la situación procesal del exmarido de Jésica Cirio, detalló que la logística de los traslados se mantuvo activa durante la presidencia de Alberto Fernández.
“Eso fue hace un año y medio hasta que terminaron las elecciones, después se cortó”, afirmó el arrepentido en referencia a los comicios de 2023, publica Clarín.
La ruta del dinero y logística
El testigo explicó que su rol consistía en transportar el capital físico, generalmente en pesos. “Trasladaba dinero en cantidad, generalmente pesos en billetes de mil, porque en ese entonces no había nominación más grande, por eso era de volumen”, precisó Smith ante la Justicia.
Aunque Smith aclaró que había dejado la fuerza policial hace una década y no portaba armas, asesoraba a Piccirillo sobre la seguridad en el traslado. Recomendaba realizar los movimientos de día y en zonas concurridas para evitar robos, aprovechando el control policial del microcentro.
Pagos en el Palacio Duhau
Además de los movimientos entre oficinas financieras, el arrepentido confesó haber realizado pagos directos para cubrir los gastos de vida de Piccirillo. Según su declaración, el empresario residía en el exclusivo Palacio Duhau y en un piso sobre la Avenida Libertador.
“Cada quince días llevaba un bolso con mucho dinero al Duhau para el pago de los alojamientos”, relató Smith. También mencionó que se realizaban pagos en efectivo en restaurantes de la zona donde el empresario comía frecuentemente.
Por estos servicios, el exoficial cobraba honorarios en divisa extranjera. Las cifras variaban entre mil y siete mil dólares, dependiendo del volumen de dinero movilizado y la frecuencia de los encargos, aunque reconoció haber tenido roces por demoras en los pagos.
Causa por falso operativo y dólar oficial
La declaración de Smith se originó tras confesar su participación en un falso operativo policial orquestado por Piccirillo contra su exsocio, Francisco Hauque, a quien le plantaron droga y un arma. Este testimonio derivó en la detención y procesamiento de Piccirillo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.
Sin embargo, los dichos del arrepentido abrieron nuevas líneas de investigación sobre presuntas maniobras ilegales con el dólar oficial y supuestos vínculos con funcionarios del Banco Central (BCRA). La Justicia investiga ahora si existió una estructura de “dádivas” para permitir la operación de financieras irregulares.