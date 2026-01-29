Bolsos, efectivo y campaña electoral: la confesión que compromete a Elías Piccirillo

Un exintegrante de la Policía Federal aportó ante la Justicia un relato detallado sobre el traslado de grandes sumas de dinero en efectivo durante la última campaña presidencial. Bajo la figura de arrepentido, describió cómo movía bolsos con billetes por encargo del empresario Elías Piccirillo y dio precisiones sobre pagos millonarios realizados en hoteles de alta gama, en el marco de maniobras que ahora son investigadas por el fuero federal.