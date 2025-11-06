La Justicia le concedió la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio

La Justicia le otorgó la prisión domiciliaria a Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, acusado de haber “plantado” un arma de fuego y drogas en el vehículo del empresario Francisco Hauque.
La medida fue firmada por los jueces Roberto Boico y Martín Irúrzun, quienes consideraron que el avanzado estado de la investigación permite reducir el riesgo de entorpecimiento del proceso judicial.
“El grado de avance de la causa demuestra la disminución del riesgo de entorpecimiento considerado oportunamente”, señalaron los magistrados en la resolución.
Arresto domiciliario con vigilancia electrónica
El Tribunal consideró que, en las condiciones actuales de la pesquisa, los riesgos restantes pueden ser neutralizados mediante un arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
El pedido fue presentado por su nuevo abogado, Gastón Francone, y finalmente aceptado. De esta forma, Elías Piccirillo cumplirá la medida en su domicilio con una tobillera electrónica.
El caso que involucra a policías y una causa armada
Piccirillo había sido detenido el 20 de marzo en su casa de Nordelta, luego de la denuncia presentada por el empresario Francisco Hauque.
La causa se originó en enero, cuando Hauque fue detenido junto a su esposa en la Avenida Alvear. En aquel momento, fue acusado de narcotráfico, pero más tarde sostuvo que Piccirillo le había armado una causa con la Policía de la Ciudad por una deuda millonaria.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló ese procedimiento por considerar que fue una causa falsa y plagada de irregularidades policiales. Desde entonces, se investiga al exmarido de Jesica Cirio y a varios agentes de la División Robos y Hurtos de la Policía de CABA.
Un arrepentido reveló cómo se armó el operativo
En el expediente figura el testimonio de un policía arrepentido, quien explicó que el procedimiento fue organizado por el comisario Iván Carlos Helguero, jefe de la división de la Policía porteña.
“Nos precisaron que en el auto íbamos a encontrar dos paquetes con estupefacientes y un arma. Ya sabíamos que ese vehículo tenía elementos ilegales”, declaró el agente ante la Justicia.
Según la investigación, Helguero y otros seis efectivos habrían participado del operativo irregular, donde se secuestraron drogas y un arma supuestamente “plantadas”.
Los cargos contra Piccirillo
El juez Sebastián Casanello procesó a Elías Piccirillo por los delitos de secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma de fuego.
Además, en la misma causa están imputados un comisario de la Policía de la Ciudad, un exagente federal y otros seis efectivos, acusados de privación ilegal de la libertad, abuso funcional e incumplimiento de deberes.
Avanza la defensa del exmarido de Jesica Cirio
En agosto, la Cámara Federal había autorizado a Piccirillo a realizar medidas probatorias clave para su defensa, lo que representó un revés para la fiscalía, que se había opuesto a esas diligencias.
Los magistrados de la Sala II consideraron que la negativa del juzgado a permitir esas pruebas vulneraba el derecho de defensa en juicio del exmarido de Cirio, quien hasta ese momento permanecía detenido en el penal de Ezeiza.