"Dro" Fernández: talento precoz, una historia marcada por la tragedia y un futuro que sigue en París

Pedro Fernández, conocido futbolísticamente como “Dro” en Barcelona, nació en Nigrán, Galicia, y su historia personal está atravesada por una tragedia que sacudió a España. El 1 de febrero de 1994, dos policías asesinaron a su abuelo David Fernández Grande -vicepresidente del Celta de Vigo-, a su abuela, a una tía y a una empleada doméstica en un intento de secuestro y robo. Su padre, Pedro, logró escapar con vida y años más tarde le transmitiría a su hijo la pasión por el fútbol.