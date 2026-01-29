Secciones
"Dro" Fernández: talento precoz, una historia marcada por la tragedia y un futuro que sigue en París

Pedro Fernández, joya nacida en Galicia y formada en La Masía, carga con un pasado familiar estremecedor y un presente que lo proyecta como una de las grandes apuestas jóvenes del PSG.

Hace 2 Hs

Pedro Fernández, conocido futbolísticamente como “Dro” en Barcelona, nació en Nigrán, Galicia, y su historia personal está atravesada por una tragedia que sacudió a España. El 1 de febrero de 1994, dos policías asesinaron a su abuelo David Fernández Grande -vicepresidente del Celta de Vigo-, a su abuela, a una tía y a una empleada doméstica en un intento de secuestro y robo. Su padre, Pedro, logró escapar con vida y años más tarde le transmitiría a su hijo la pasión por el fútbol.

“Dro” dio sus primeros pasos en el Val Miñor de Galicia, un semillero reconocido, y desde chico mostró una personalidad sensible pero perseverante: a los cinco años abandonó llorando su primer entrenamiento porque su madre no se quedaba a verlo, aunque regresó pocos días después. En 2022, con apenas 14 años, dejó su tierra para incorporarse a La Masía, donde comenzó a pulir un perfil técnico que rápidamente llamó la atención.

En la cancha, “Dro” suele ser comparado con Andrés Iniesta. Volante interior por naturaleza, destaca por su visión de juego, su capacidad para filtrar pases entre líneas y una conducción con la pelota pegada al pie que compensa la falta de velocidad. También puede moverse como mediapunta o por las bandas, una polivalencia que lo convirtió en una pieza atractiva para los entrenadores.

Su paso por el FC Barcelona fue breve pero simbólico: debutó extraoficialmente con un gol en un amistoso de pretemporada y sumó cinco partidos oficiales, con estreno en La Liga y en la Champions League. Con contrato próximo a vencer, eligió cambiar de rumbo y fue transferido al Paris Saint-Germain por más de ocho millones de euros. Se fue dejando un mensaje de despedida que cerró una etapa y abrió otra: “Visca el Barça i visca Catalunya, sempre”.

Temas EspañaBarcelonaAndrés IniestaLiga de Campeones de la UEFAPedro Fernández
