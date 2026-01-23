Secciones
Un candidato a presidente del Barcelona puso a Messi en el centro de su campaña: “Lo primero que haré será llamarlo”

Víctor Font, aspirante a la presidencia del Barcelona, aseguró que su primera decisión sería comunicarse con Lionel Messi para reconstruir el vínculo institucional tras su salida en 2021, aunque su regreso como jugador aparece lejano.

De cara a las elecciones presidenciales del Barcelona, previstas para el 15 de marzo de 2026, Víctor Font volvió a instalar un tema sensible para el universo “blaugrana”: Lionel Messi. El empresario y dirigente no dejó margen para la especulación y fue contundente al señalar que el regreso del capitán argentino es una prioridad absoluta de su eventual gestión.

“Lo primero que haré si gano será llamar a Leo Messi. Tengo la forma de llegar de manera directa o indirecta. Es una prioridad absoluta rehacer puentes con leyendas absolutas de este club”, afirmó Font, quien plantea la reconstrucción del vínculo como un paso clave para marcar un quiebre con la actual conducción encabezada por Joan Laporta.

En ese sentido, el candidato cuestionó con dureza la salida de Messi en 2021, a la que definió como uno de los errores más graves del actual mandato. Para Font, el problema no fue solo deportivo, sino estructural. “Haber perdido el potencial de esta asociación estratégica entre el mejor de la historia y el Barça es de lo peor que nos ha pasado en este mandato”, sostuvo.

Font explicó su visión a partir de una lógica “tridimensional”, en la que Messi representa mucho más que un futbolista: un activo deportivo, económico-comercial e institucional. “Haber perdido el potencial de esta asociación estratégica entre el mejor de la historia y el Barca es de lo peor que nos ha pasado en este mandato”, remarcó.

Ese legado, precisamente, es uno de los pilares del discurso. Messi es el máximo goleador histórico del Barcelona, con 672 tantos, 35 títulos oficiales -entre ellos cuatro Champions League y tres Mundiales de Clubes- y 269 asistencias. “Messi es nuestra historia. Le explicaremos nuestro plan una vez ganadas las elecciones. Tiene que tener el papel que merece”, dijo.

Sin embargo, el escenario contractual introduce un límite claro. En octubre de 2025, Messi renovó su vínculo con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, lo que vuelve poco probable un regreso como jugador activo. Todo indica que el argentino cerrará su carrera profesional en Estados Unidos.

