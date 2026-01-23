Un candidato a presidente del Barcelona puso a Messi en el centro de su campaña: “Lo primero que haré será llamarlo”

En ese sentido, el candidato cuestionó con dureza la salida de Messi en 2021, a la que definió como uno de los errores más graves del actual mandato. Para Font, el problema no fue solo deportivo, sino estructural. “Haber perdido el potencial de esta asociación estratégica entre el mejor de la historia y el Barça es de lo peor que nos ha pasado en este mandato”, sostuvo.