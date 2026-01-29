Secciones
Asesinaron al artista plástico Fernando Fazzolari: lo encontraron atado a una silla

El cuerpo del pintor, de 76 años, fue hallado por su hijo en su casa del barrio porteño de Monserrat. Fue un artista plástico y referente del vínculo entre Argentina y China.

Hace 32 Min

Una noticia sacude al mundo del arte argentino: asesinaron al artista plástico Fernando Fazzolari. Lo encontró su hijo, quien fue a verlo porque desde hace días no atendía llamadas ni mensajes. Estaba atado a una silla dentro de su departamento en el barrio porteño de Monserrat, a pocos metros del Obelisco y, según trascendió, llevaba varios días días fallecido.

Fuentes consultadas por La Nación detallaron que no se observaron faltantes ni signos de ingresos violentados. Además, un familiar del reconocido artista dijo que tampoco forzaron ninguna puerta para ingresar al inmueble. La Justicia también analiza las cámaras de seguridad del lugar para determinar cómo fueron los útlimos movimientos de Fazzolari y quién (o quiénes) ingresaron a su vivienda. 

Aunque la autopsia habla de una data de muerte de entre 48 y 72 horas, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y, por el momento, no se pudo determinar la causa de muerte. El caso es investigado por el fiscal Pablo Turano, quien junto con detectives de la Policía de la Ciudad intenta reconstruir las últimas horas del artista.

Quién fue Fernando Fazzolari: artista plástico argentino y puente cultural con China

Fernando Fazzolari (Buenos Aires, 1949–2026) fue un destacado artista plástico argentino cuya trayectoria combinó una profunda producción artística con un activo rol en el fortalecimiento de vínculos culturales y empresariales entre Argentina y China. 

Formado inicialmente en pintura con Jorge Demirjián y en dibujo con Julio Pagano, Fazzolari desarrolló una obra versátil que incluyó exposiciones individuales y colectivas en Argentina, América y Europa, y que le valió premios como el Primer Premio en la Bienal Internacional de Valparaíso, el Premio Konex en Técnica Mixta y reconocimientos de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. 

En la última etapa de su carrera, su interés por la cultura china lo llevó a profundizar en la caligrafía oriental, incorporando esa disciplina a su trabajo y colaborando con artistas y publicaciones vinculadas al intercambio cultural entre ambos países. 

Además de su labor artística, Fazzolari fue presidente de la firma de ingeniería IATASA, desde donde promovió importantes proyectos de infraestructura en Argentina y el acercamiento técnico y cultural con China, convirtiéndose en una figura influyente en la cámara binacional argentino-china.

