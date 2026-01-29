Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Con el paso de las horas, el foco dejó de estar únicamente en el rescate y comenzó a posarse sobre las circunstancias previas al colapso. En un programa del espectáculo, una periodista relató detalles que dieron cuenta de un cuadro de extrema alteración en plena montaña. Según describió, el chef habría tenido conductas erráticas, se mostró violento y no logró seguir el ritmo del grupo, lo que obligó a la intervención de guardaparques y efectivos de Gendarmería. Finalmente, habría sido sedado y trasladado a un hospital de Junín de los Andes.