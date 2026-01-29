Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín
Christian Petersen sufrió una crisis durante el ascenso al volcán Lanín que obligó a activar un operativo de emergencia. En las últimas horas trascendieron versiones que apuntan a un presunto consumo de sustancias previo al episodio, aunque hasta el momento no hubo confirmaciones oficiales.
El ascenso al volcán Lanín terminó de manera abrupta y preocupante para Christian Petersen. Lo que debía ser una travesía personal en uno de los escenarios más exigentes de la Patagonia derivó en un operativo de emergencia que obligó a suspender la expedición y encendió una fuerte controversia en torno a las causas del episodio.
El chef, que había decidido encarar la experiencia lejos de cámaras y compromisos televisivos, sufrió una descompensación durante el recorrido. La situación se volvió crítica en un contexto donde la altura, el clima y el desgaste físico no dejan margen para errores. Incapaz de continuar con el grupo, Petersen debió ser asistido y evacuado, mientras el ascenso quedaba interrumpido.
Con el paso de las horas, el foco dejó de estar únicamente en el rescate y comenzó a posarse sobre las circunstancias previas al colapso. En un programa del espectáculo, una periodista relató detalles que dieron cuenta de un cuadro de extrema alteración en plena montaña. Según describió, el chef habría tenido conductas erráticas, se mostró violento y no logró seguir el ritmo del grupo, lo que obligó a la intervención de guardaparques y efectivos de Gendarmería. Finalmente, habría sido sedado y trasladado a un hospital de Junín de los Andes.
Esas declaraciones abrieron la puerta a versiones aún más sensibles. Siempre en tono condicional, se mencionó la existencia de estudios toxicológicos realizados tras la internación que habrían arrojado resultados positivos para cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “Consumir ese tipo de drogas y luego intentar una subida como la del Lanín implica un riesgo enorme”, advirtió la periodista al aire, sugiriendo que ese dato no habría sido difundido por el entorno cercano.
Hasta el momento, no hubo comunicados oficiales ni confirmaciones por parte de la familia o representantes de Christian Petersen. El silencio se mantiene mientras el chef se recupera del episodio, que fue calificado como una situación límite en un ámbito de alta exigencia física y mental.
Especialistas en montañismo insisten en que cualquier alteración previa —ya sea por fatiga extrema, falta de aclimatación o consumo de sustancias— puede tener consecuencias graves en escenarios de alta montaña.