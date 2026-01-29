¿Quién es Narela Barreto, la joven argentina que desapareció tras subir a un auto en Los Ángeles?

La incertidumbre rodea la desaparición de Narela Micaela Barreto, una traductora de inglés de 27 años que reside en Los Ángeles, Estados Unidos, desde hace dos años y de quien no se tienen noticias desde el pasado 23 de enero.
La investigación dio un giro en las últimas horas tras el testimonio de un vecino del edificio donde vive la joven, quien aseguró haberla visto subir a un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte.
Según relató su prima Milagros en declaraciones televisivas, ese fue el último movimiento físico registrado de Narela. Antes de salir, la joven había comunicado a su madre que se dirigía a trabajar. Si bien sus amigas en California dieron la alerta el mismo viernes al notar que no regresaba a su domicilio, la familia sostiene que hubo actividad en su teléfono celular posteriormente.
Milagros detalló que Narela respondió mensajes hasta el lunes y que el dispositivo se mantuvo encendido hasta el mediodía de esa jornada, momento en que se apagó definitivamente al enterarse el entorno de la desaparición.
Inacción y reacción familiar
Oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, Narela tiene un pasado ligado al comercio local, donde manejaba un kiosco familiar antes de emigrar.
Su hermano Santiago comentó que, hasta hace unas semanas, la joven se desempeñaba como mesera, aunque recientemente había comenzado un nuevo trabajo del cual no se tienen mayores precisiones.
Ante el temor generado por los operativos de deportación impulsados por el gobierno de Donald Trump, los allegados se contactaron con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), publicó el diario La Nación. El objetivo era descartar que hubiese sido detenida por el organismo, una hipótesis que fue negada por las autoridades. En ese sentido, su hermano confirmó que Narela mantiene todos sus papeles en regla y que su situación migratoria en el país norteamericano es completamente legal.
Frente a lo que consideran una inacción por parte de las fuerzas de seguridad locales, la familia decidió intensificar la búsqueda por sus propios medios. El padre de Narela tiene previsto arribar este jueves a Los Ángeles para seguir de cerca los avances de la investigación, acceder a las cámaras de seguridad de los edificios aledaños e intentar reconstruir el recorrido del automóvil que abordó su hija.
En paralelo, contrataron detectives privados para agilizar las pesquisas, mientras que la Cancillería argentina mantiene contacto fluido con los allegados. La angustia del entorno quedó plasmada en las palabras de su prima Violeta Luján Barreto, quien publicó un descargo en redes sociales reclamando respuestas tras cinco días de silencio y denunciando que los efectivos policiales estadounidenses no han tomado medidas suficientes al respecto.