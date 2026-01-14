Ponen en venta el histórico chalet sobre una terraza frente al Obelisco: la historia del ícono porteño y su precio millonario

Quién fue Rafael Díaz

Rafael Díaz llegó a la Argentina desde España a los 14 años, acompañado únicamente por su madre. Según relató su bisnieto Diego Sethson Díaz -documentalista y actual responsable de preservar el valor patrimonial del chalet-, en su primer trabajo en un negocio de telas del barrio de Once dormían dentro del local: él sobre los mostradores y su madre sobre las telas. El comercio cerraba a las 20 y abría recién a las 7 del día siguiente.