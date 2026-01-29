San Pedro de Colalao: reponen “Asuntos pendientes”

“Es una creación colectiva que se pudo concretar con el gran compromiso de todos porque abrimos la temporada de verano a sala llena. Tenemos invitaciones de otros lugares de la provincia para que llevemos la obra, y seguramente lo haremos porque los pueblos acompañan lo cultural”, afirmó la directora, que conduce un elenco de 15 actores y actrices. Además se realizará la Feria de San Pedro Emprende y Crece, con emprendimientos locales y productos únicos, con stands abiertos de 9 a 14 y desde las 18 hasta la medianoche en 24 de Septiembre y Las Heras.