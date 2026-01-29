Secciones
CulturaTeatro

San Pedro de Colalao: reponen “Asuntos pendientes”

El Elenco Estable de la comuna de San Pedro de Colalao, dirigido por Sofía Paris, repondrá hoy a las 21.30 en el Teatro del Pueblo “Asuntos pendientes”.

San Pedro de Colalao: reponen “Asuntos pendientes”
Hace 3 Hs

 El Elenco Estable de la comuna de San Pedro de Colalao, dirigido por Sofía Paris, repondrá hoy a las 21.30 en el Teatro del Pueblo “Asuntos pendientes”.

La obra invita a reflexionar, emocionar y reencontrarse con los sentimientos en una noche especial para disfrutar del arte, las historias y los talentos locales. 

“Es una creación colectiva que se pudo concretar con el gran compromiso de todos porque abrimos la temporada de verano a sala llena. Tenemos invitaciones de otros lugares de la provincia para que llevemos la obra, y seguramente lo haremos porque los pueblos acompañan lo cultural”, afirmó la directora, que conduce un elenco de 15 actores y actrices. Además se realizará la Feria de San Pedro Emprende y Crece, con emprendimientos locales y productos únicos, con stands abiertos de 9 a 14 y desde las 18 hasta la medianoche en 24 de Septiembre y Las Heras.

Temas San Pedro de Colalao
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano
1

Candy Viajes lanza promociones para que todos puedan vacacionar este verano

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta
2

Con la alcancía casi vacía, renace el juego de la frazada corta

3

Cartas de lectores: derecho a la información

4

Cartas de lectores I: claves de la longevidad en las “zonas azules”

5

Cartas de lectores III: la UNT y la excelencia

6

Pantallas y salud mental: un debate impostergable

Más Noticias
¿A qué suena Tucumán? La banda sonora que nos une

¿A qué suena Tucumán? La banda sonora que nos une

Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

Recuerdos fotográficos: los maniquíes de la Independencia

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

De Tucumán al mundo: la ruta artística de Ana Won

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Adrián Sosa lleva “Habitar una nube” a Estados Unidos

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Los Bafta confirman la tendencia del cine mundial

Comentarios