Lisandro Catalán cruzó a Jaldo: “La Provincia debe hacer su parte achicando el costo político”

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA), Lisandro Catalán, cuestionó al gobernador Osvaldo Jaldo por la situación estructural de la Provincia y por las acusaciones hacia la oposición en el marco de las inundaciones que afectaron distintos puntos.
A través de su cuenta de X, el dirigente remarcó que siempre que le tocó colaborar con Tucumán desde el Ejecutivo Nacional lo hizo de manera desinteresada, priorizando a los tucumanos y dejando de lado las diferencias partidarias. En ese sentido, rechazó las acusaciones del mandatario y sostuvo que señalar errores no puede ser considerado “carancheo político”.
También señaló que así como Jaldo critica en reiteradas oportunidades al Gobierno nacional, la oposición tiene el derecho y la obligación de marcar las falencias que la provincia arrastra desde hace décadas. “No ocupamos cargos en el Estado provincial, nuestro rol es decir con claridad qué cosas están bien y cuáles están mal”, expresó.
Fue especialmente enfático al referirse a las inundaciones ocurridas en los últimos días, que dejaron víctimas fatales y numerosas familias que lo perdieron todo. Afirmó que el silencio frente a estos hechos sería “un flaco favor a la sociedad tucumana” y sostuvo que las críticas tienen como objetivo defender a los tucumanos, en especial a las víctimas y a sus familias.
Además, cuestionó la reacción del Gobierno provincial ante las voces opositoras y advirtió que pareciera que no se puede marcar ningún error sin que sea interpretado como un ataque político. En ese sentido, sostuvo que la convivencia democrática implica aceptar opiniones disidentes, tal como ocurre a nivel nacional.
En otro tramo de su respuesta, ratificó que los tres diputados nacionales del espacio acompañarán todas las políticas del Gobierno nacional que consideren el rumbo correcto para el país, pero remarcó que Tucumán también debe asumir su propia responsabilidad. “La provincia tiene que ordenar su administración y, sobre todo, achicar el costo político”, afirmó.
Por último, Catalán negó estar haciendo política con vistas a las elecciones de 2027 y devolvió las críticas al gobernador. Recordó que fue Jaldo quien habló de ese escenario electoral y lo instó a cumplir con su promesa de eliminar los acoples, a los que calificó como un sistema que distorsiona la voluntad popular.