Lisandro Catalán y los diputados libertarios recorrieron las zonas inundadas y llevaron donaciones a Lules

El ex ministro del Interior y presidente del partido en Tucumán encabezó una visita junto a legisladores nacionales para dialogar con los damnificados.

Hace 1 Hs

El presidente de La Libertad Avanza Tucumán y ex ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, visitó este fin de semana la ciudad de Lules, uno de los puntos más golpeados por las recientes inundaciones que afectan a la provincia.

Acompañado por los diputados nacionales Federico Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo, Catalán caminó por los barrios anegados para interiorizarse sobre la situación que atraviesan los vecinos y escuchar de primera mano las necesidades más urgentes tras el paso del temporal que provocó pérdidas materiales significativas en las viviendas.

Más allá del relevamiento político, la jornada incluyó una acción de asistencia directa. De la actividad participó activamente la Juventud de La Libertad Avanza Tucumán, que se encargó de materializar la ayuda social.

Los jóvenes hicieron entrega de las donaciones que lograron recolectar a través de una campaña solidaria impulsada en redes sociales durante los últimos días.

El grupo entregó alimentos, ropa y otros elementos de primera necesidad a las familias damnificadas que sufrieron el avance del agua.

El espacio libertario destacó la importancia de estar presentes en el territorio, acompañando a quienes más lo necesitan y colaborando con acciones concretas frente a las consecuencias de los fenómenos climáticos.

Temas TucumánLulesGerardo HuesenLisandro CatalánFederico PelliSoledad MolinuevoLluvias de verano 2026
