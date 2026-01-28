Una muestra de solidaridad: organizaron una olla popular tras las inundaciones en Aguilares

Tras las lluvias que golpearon a Aguilares, la solidaridad se hizo presente en el barrio Alto Villanueva, donde vecinos organizaron una olla popular para acompañar a quienes más lo necesitaban. La iniciativa surgió de un grupo de amigos de la zona, vinculados a la comisión de fútbol de la cancha del lugar, que decidió ponerse a disposición ante las consecuencias del temporal.