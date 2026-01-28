Lluvias desparejas y caminos en crisis: el campo tucumano, en alerta por el impacto del temporal

Así lo explicó a LA GACETA Hugo Meloni, presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), quien señaló que “el agua es uno de los factores que el productor no puede manejar y, al mismo tiempo, uno de los más necesarios”. No obstante, advirtió que las precipitaciones no fueron uniformes. “La zona sur de Tucumán está muy comprometida porque cayó mucha agua en muy poco tiempo, a diferencia del este de la provincia o del oeste santiagueño, donde las lluvias fueron menores”.