El Reloj del Juicio Final se actualizó: qué significa que marque 85 segundos para el apocalipsis

El Reloj del Juicio Final volvió a adelantarse y coloca a la humanidad en su situación más crítica desde que fue creado. Este símbolo, diseñado por el Bulletin of the Atomic Scientists, indica ahora que faltan 85 segundos para la medianoche, una advertencia sobre el empeoramiento de los riesgos globales asociados a la amenaza nuclear, la crisis climática, los peligros biológicos y el avance acelerado de tecnologías disruptivas.