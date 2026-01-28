“Se han perdido 220.000 empleos formales y crece la informalidad en la Argentina”

Por otro lado, los sectores que sí absorbieron mano de obra lo hicieron mayormente bajo modalidades informales o no asalariadas. Transporte, hoteles y restaurantes concentraron gran parte de los nuevos puestos, en muchos casos vinculados a aplicaciones de delivery y plataformas digitales. “Para quien pierde un empleo formal, volver a conseguir otro es muy difícil, y muchas veces la salida es el cuentapropismo o el trabajo en plataformas”, explicó.