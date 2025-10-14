Tucumán podría definir una banca clave en un Congreso sin mayorías claras

El economista Bernabé Salas, de Federalismo y Libertad, analizó este martes las proyecciones legislativas de cara a las elecciones del 26 de octubre y explicó cómo las tendencias provinciales, incluidos los resultados en Tucumán, pueden ser determinantes en la conformación del próximo Congreso.
“Es muy interesante ver cómo hay provincias que divergen de las tendencias nacionales”, señaló a LA GACETA durante la presentación de un informe elaborado por su consultora. Según explicó, el comportamiento electoral de los partidos provinciales y locales puede jugar un rol clave en la conformación de la nueva Cámara de Diputados.
Uno de los puntos centrales del análisis está en el eventual rol de La Libertad Avanza (LLA). “Se habla mucho de la posibilidad de que alcancen el tercio necesario para bloquear eventuales vetos presidenciales. Sin embargo, nuestras estimaciones no llegan a 70 bancas para LLA; incluso en algunos escenarios podrían ser menos”, sostuvo Salas.
De acuerdo con el informe, el bloque libertario se ubicaría entre 65 y 75 escaños, lejos del 33% necesario para ejercer poder de veto de manera autónoma, por lo que necesitará alianzas con el PRO y otros bloques afines.
El caso tucumano: una banca en disputa
Tucumán es uno de los distritos donde podría definirse una banca clave. Según Salas, “para Tucumán es importante ver cuál fue el piso histórico del peronismo en 2021 y lo que ocurrió en 2023, cuando el peronismo unido obtuvo cerca del 45% de los votos”.
En base a esos antecedentes, estimó que el oficialismo provincial podría ubicarse entre el 43% y el 50% en esta elección legislativa.
“En la proyección que hacemos, hay una banca en rojo -la que hoy ocupa Roberto Sánchez- que también está en juego. Si se diera un escenario de tres a uno a favor del oficialismo, esa banca podría pasar a manos del peronismo. Por eso hablamos de resultados aproximados: pequeños cambios pueden alterar el reparto final”, advirtió.
Más allá de Tucumán, Salas dijo que la próxima Cámara de Diputados mantendría un escenario de polarización, con Fuerza Patria (peronismo) consolidado y LLA en crecimiento, pero sin mayorías definidas. “Incluso si se conformara un interbloque entre LLA y el PRO, no alcanzarían una mayoría legislativa estable para aprobar leyes sin recurrir a otros espacios”, explicó.
En este esquema, los gobernadores y los partidos provinciales vuelven a cobrar relevancia: entre 10 y 15 bancas podrían quedar en manos de fuerzas locales, que ganarían peso en las negociaciones parlamentarias. “Son diputados que, en la práctica, responden a sus gobernadores, y eso introduce un factor de poder territorial muy importante”, remarcó.