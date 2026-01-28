Estudiantes vs. Boca por el torneo Apertura: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

El equipo de Claudio Úbeda llega a La Plata en un momento de transición y urgencias. Tras las críticas iniciales a la gestión de Juan Román Riquelme por la falta de refuerzos, el club sacudió el tablero en las últimas horas cerrando a Ángel Romero y al propio Ascacíbar. Sin embargo, en lo futbolístico, el entrenador debe resolver un rompecabezas complejo tras la victoria ante Riestra. La baja más dolorosa es la de Alan Velasco, quien sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por dos meses. La ironía es total: su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero el extremo acaba de ser transferido, justamente, a Estudiantes como parte de la operación por Ascacíbar.