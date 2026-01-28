Estudiantes vs. Boca por el torneo Apertura: hora, formaciones y dónde verlo en vivo
El "Xeneize" visita al "Pincha" en La Plata en un encuentro con un clima especial tras el traspaso de Santiago Ascacíbar. Ambos entrenadores deben rearmar sus equipos ante bajas sensibles y decisiones tácticas de último momento.
El destino, a veces caprichoso con el calendario deportivo, quiso que Boca y Estudiantes deban verse las caras apenas un día después de que se oficializara una de las transferencias más resonantes del mercado: la compra de Santiago Ascacíbar por parte del "Xeneize". Hoy, desde las 22.15, el estadio "Jorge Luis Hirschi" será el escenario de un partido cargado de morbo, donde el "Ruso" no vestirá ninguna de las dos camisetas, pero su presencia se sentirá en el ambiente tras dejar la capitanía local para mudarse a La Ribera.
El equipo de Claudio Úbeda llega a La Plata en un momento de transición y urgencias. Tras las críticas iniciales a la gestión de Juan Román Riquelme por la falta de refuerzos, el club sacudió el tablero en las últimas horas cerrando a Ángel Romero y al propio Ascacíbar. Sin embargo, en lo futbolístico, el entrenador debe resolver un rompecabezas complejo tras la victoria ante Riestra. La baja más dolorosa es la de Alan Velasco, quien sufrió un esguince en su rodilla izquierda y estará fuera de las canchas por dos meses. La ironía es total: su reemplazante natural era Brian Aguirre, pero el extremo acaba de ser transferido, justamente, a Estudiantes como parte de la operación por Ascacíbar.
Ante este panorama y con la enfermería llena en la delantera (Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel están lesionados), Úbeda apostaría por un tridente ofensivo con Kevin Zenón, Lucas Janson como referencia de área y Exequiel Zeballos, aunque no se descarta que el juvenil Íker Zufiaurre tenga minutos. Además, la lista de convocados presenta una gran novedad: la inclusión de tres promesas de "Boca Predio" como Tomás Aranda, Gonzalo Gelini y Leonel Flores, quienes podrían tener su debut absoluto en Primera División.
Por la vereda de enfrente, Estudiantes llega con el orgullo de ser el campeón vigente del fútbol argentino y tras rescatar un valioso empate ante Independiente en Avellaneda, donde sufrió bastante en la primera etapa. Eduardo Domínguez tiene la difícil tarea de rediseñar la columna vertebral del equipo sin su capitán y emblema. Para suplir la ausencia de Ascacíbar, el "Barba" apostaría por un mediocampo combativo y de buen pie conformado por Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi y el ex-Boca Cristian Medina. La única duda del técnico pasa por el lateral izquierdo, donde pelean por un lugar Gastón Benedetti y Eros Mancuso.
Probables formaciones y datos del partido
Si no surgen imprevistos de último momento, Boca saltaría al campo de juego con Agustín Marchesín bajo los tres palos; una línea de cuatro con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; en el medio, Tomás Belmonte, el campeón del mundo Leandro Paredes y Williams Alarcón; dejando en el ataque a Kevin Zenón, Lucas Janson y el "Changuito" Zeballos.
El "Pincha", por su parte, alinearía a Fabricio Iacovich en el arco; Eric Meza, Santiago Núñez, Leandro González Pirez y Benedetti o Mancuso en defensa; la mitad de la cancha para Amondarain, Piovi y Medina; y arriba el tridente ofensivo con Joaquín Tobio Burgos, el goleador Guido Carrillo y Fabricio Pérez.
El encuentro, correspondiente a la segunda fecha del torneo Apertura, contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y será transmitido en vivo y en exclusivo por la señal de ESPN Premium.