Jaldo y Ávila, en la previa de las extraordinarias

La agenda legislativa nacional fue analizada por Jaldo y Ávila. Tras la reunión, la senadora explicó que la conversación giró en torno a los proyectos que ingresaron al Congreso y su posible impacto en Tucumán, y planteó algunos cuestionamientos sobre la reforma laboral. “Si bien es cierto que la modernización en el campo laboral es necesaria, hay que ver cuáles son los puntos y cuál va a ser la ley, el dictamen que va a ir al recinto. Hay temas que sí nos preocupan, como la reducción del impuesto a las ganancias, que va a afectar a Tucumán. Como representante de la Provincia hay que ver claramente cómo será ese tema”, desarrolló.