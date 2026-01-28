Jaldo y Ávila, en la previa de las extraordinarias

El gobernador Osvaldo Jaldo continuó ayer por la mañana con la ronda de encuentros previos al inicio de sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. El mandatario recibió en la Casa de Gobierno a la senadora Beatriz Ávila, del bloque Independencia, con quien analizó las implicancias de los proyectos de la reforma laboral y de la baja de imputabilidad para la Provincia. Recientemente, además, conversó con los diputados nacionales, Gladys Medina y Javier Noguera. Ambos también pertenecen a la bancada afín al mandatario provincial.
El presidente Javier Milei fijó el comienzo de las sesiones especiales para el próximo lunes con extensión hasta el 27 de febrero. Se prevé que en ese período se traten la Ley de Modernización Laboral, la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) y la modificación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) oficializó en las últimas horas la inclusión al temario del Régimen Penal Juvenil.
La agenda legislativa nacional fue analizada por Jaldo y Ávila. Tras la reunión, la senadora explicó que la conversación giró en torno a los proyectos que ingresaron al Congreso y su posible impacto en Tucumán, y planteó algunos cuestionamientos sobre la reforma laboral. “Si bien es cierto que la modernización en el campo laboral es necesaria, hay que ver cuáles son los puntos y cuál va a ser la ley, el dictamen que va a ir al recinto. Hay temas que sí nos preocupan, como la reducción del impuesto a las ganancias, que va a afectar a Tucumán. Como representante de la Provincia hay que ver claramente cómo será ese tema”, desarrolló.
Para la intensa agenda de trabajo en las Cámaras -dijo Ávila-, la parlamentaria coordinó una línea de trabajo con el Gobierno provincial e intercambió diálogo con representantes de diferentes rubros. “Va a ser una agenda muy movida en el Congreso este febrero, aunando criterios con el gobernador Jaldo. Además, me estoy reuniendo con distintos sectores, con representantes de sindicatos, con la Confederación General de Trabajo (CGT), representantes de las pymes y funcionarios para ver de qué manera va a impactar la reforma laboral en la Provincia”, señaló.
Según remarcó la senadora, hoy comienzan las reuniones informales en la Cámara alta para analizar el avance del proyecto de ley que promete cambios en la normativa laboral.
Ávila insistió en la necesidad de seguir el debate con atención y de introducir modificaciones que resguarden los intereses locales, como los recursos coparticipables y el impacto de los fondos vinculados al trabajo y a la producción tucumana.
“No está definido el texto que va a ir al recinto. Pero vamos a seguir conversando y a proponer modificaciones en algunos de los artículos. Me parece importante que se haya tomado la decisión de seguir debatiendo el tema en febrero para que se escuchen a todos los sectores y se puedan recoger aportes e inquietudes”, aseveró la referente del Partido por la Justicia Social (PJS).
El lunes, el gobernador convocó a diputados nacionales para abordar el contexto político y económico actual, además de las iniciativas que ingresaron al Senado y se debatirán luego en la Cámara baja.
“Nos pidió que cuidemos los intereses de los trabajadores y de nuestra provincia en lo que se refiere a todos los proyectos que ingresan al Congreso de la Nación”, había expresado Medina.