Murió a los 35 años una reina de belleza que desafió al cáncer y convirtió su lucha en un mensaje de esperanza
Había sido diagnosticada con cáncer de colon en 2017 y los médicos le dieron entre seis meses y dos años de vida, pero vivió nueve. Durante su enfermedad impulsó una iniciativa solidaria para llevar alegría a niños en tratamiento oncológico.
Una reina de belleza murió a los 35 años luego de una larga y dura batalla contra el cáncer. Se trata de Andrea Andrade, oriunda de California, quien falleció el 16 de enero, nueve años después de haber recibido un diagnóstico que inicialmente le daba entre seis meses y dos años de vida.
La noticia fue confirmada por su esposo, Chris Wilson, a través de un emotivo mensaje en redes sociales. “Mi amor eterno. Sé que esto no es un adiós. Te veré del otro lado, cariño. Mantén tus brazos celestiales a mi alrededor, te amo mi amor”, escribió en su cuenta de Instagram.
Andrea había sido diagnosticada en 2017 con cáncer de colon en etapa 3. A pesar del pronóstico desalentador, decidió aprovechar al máximo el tiempo que le quedara y transformó su experiencia personal en un motor de ayuda para otros.
A lo largo de su carrera, había obtenido cinco títulos de belleza: Miss Costa Oeste, Miss Nuestra Belleza USA, Miss Condado de Fresno, Miss Regional Oeste y Miss California Congenialidad. Sin embargo, quienes la conocieron destacan que su mayor legado estuvo fuera de las pasarelas.
Durante los tratamientos oncológicos, Andrea encontró un propósito junto a su marido y fundaron el programa “Not All Heroes Wear Capes”. La iniciativa se inspiró en un joven que conoció durante la quimioterapia, quien asistía a sus sesiones vestido de superhéroe. A partir de esa experiencia, la pareja comenzó a visitar hospitales para llevar alegría a niños enfermos y acompañar a sus familias en momentos difíciles.
“Esta época del año siempre es agridulce para mí. Me encanta ver las sonrisas, pero conozco el dolor que estos niños y sus familias están pasando, y siempre me duele el corazón”, había escrito Andrea en Instagram en abril de 2025, al reflexionar sobre ese trabajo solidario.
En diálogo con el diario californiano The Fresno Bee, Chris Wilson contó que para su esposa esa iniciativa fue profundamente significativa. “Ella dijo que era una de las cosas más gratificantes de toda su vida. Sintió que era una gran manera de poner una sonrisa en los rostros de las familias durante lo que tenían que ser tiempos difíciles”, relató.
Andrea había logrado entrar en remisión, pero este año la enfermedad reapareció en su sistema reproductivo y avanzó hasta la etapa 4. Poco después de Navidad debió ser internada y, tras varias semanas hospitalizada, murió el viernes 16 de enero.
“Ella nunca, nunca dejó de luchar”, expresó Wilson en declaraciones al portal Your Central Valley. Y concluyó con una frase que resume el impacto de su historia: “Fue tan inspiradora para tanta gente”.