Gran parte del país bajo alerta: tormentas severas y calor extremo en 21 provincias

El calor y las tormentas no dan tregua en las distintas regiones del territorio nacional y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a elevar las alertas de nivel inicial por la llegada de fenómenos climáticos adversos, como lluvia intensa, actividad eléctrica, caída de granizo y temperaturas excepcionales. Para este martes la entidad climática advirtió que 13 provincias se encuentran bajo amenaza nivel amarillo por tormentas y, al mismo tiempo, muchas de esas localidades, sumadas a ocho más, comparten la advertencia preventiva y naranja por registros térmicos extremos.
El organismo oficial informó en la jornada de este martes que tanto las precipitaciones intensas como el calor excepcional amenazarán a diversas zonas a lo largo y a lo ancho del país. En tanto que las tormentas podrían llegar en momentos muy dispares del día en los distintos puntos, la entidad meteorológica advierte sobre el riesgo de que estos eventos puedan interrumpir las actividades cotidianas y causar daños, mientras que las altas temperaturas pueden resultar muy peligrosas para la salud.
Alerta amarilla por tormentas en 13 provincias
El mapa del SMN dibuja una franja que atraviesa la mayor parte de la nación de norte a sur. Gran parte de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero; el sur de Catamarca, La Rioja, la mayor extensión de Córdoba, una porción de Santa Fe y Chaco, la provincia completa de San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como el este de Mendoza, se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas.
De acuerdo con la entidad climática, “El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que pueden alcanzar entre los 75 km/h y 80 km/h”. Los valores de precipitación acumulada que se advierten varían según la región: 20 y 45 mm en algunas zonas como Tucumán y San Luis y entre 40 y 80 mm en Salta, Córdoba y Santiago del Estero, que pueden ser superados en forma puntual.
Advertencia por altas temperaturas
Simultáneamente, las altas temperaturas azotarán a otras áreas de las mismas jurisdicciones como el este de Jujuy, el oeste y este de Chaco, el resto de Santa Fe, el sureste de Córdoba, así como otras provincias: gran parte de Neuquén, Río Negro, parte de La Pampa, Entre Ríos y Misiones están bajo alerta amarilla por valores extremos. A la vez, algunos sectores de Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires registran niveles amarillos y naranjas.
Recomendaciones del SMN
Ante la diversidad de amenazas climáticas, el SMN proporcionó algunas recomendaciones para preservar la vida y los bienes materiales.
Alerta por tormentas nivel amarillo:
1- Evitá salir.
2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Alerta naranja y amarilla por calores extremos
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.