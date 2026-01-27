Gran parte del país bajo alerta: tormentas severas y calor extremo en 21 provincias

El organismo oficial informó en la jornada de este martes que tanto las precipitaciones intensas como el calor excepcional amenazarán a diversas zonas a lo largo y a lo ancho del país. En tanto que las tormentas podrían llegar en momentos muy dispares del día en los distintos puntos, la entidad meteorológica advierte sobre el riesgo de que estos eventos puedan interrumpir las actividades cotidianas y causar daños, mientras que las altas temperaturas pueden resultar muy peligrosas para la salud.