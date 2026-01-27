Con 17 años, la máxima promesa del fútbol femenino argentino firmó con Inter de Milán

La historia de Paz en el fútbol profesional parece escrita a una velocidad distinta. Desde su llegada a Núñez a los 13 años, demostró que la categoría Sub 14 le quedaba chica, lo que la llevó a debutar en la primera división con apenas 15 años. Su capacidad para definir frente al arco y su visión de juego la convirtieron rápidamente en una pieza inamovible. Al despedirse de River, club del cual es hincha, dejó en claro que su partida no es un adiós definitivo, sino el comienzo de un sueño que empezó en los torneos intercountry de Pilar y que hoy la deposita en el centro de la escena europea.