Con el pase de Veliez caído, San Martín acelera por un “9”

Según pudo averiguar LA GACETA, el “Santo” avanzó con fuerza en las últimas horas por la incorporación de un centrodelantero de peso. Se trata de un “9” con amplia experiencia en Primera división y también con recorrido en el fútbol del extranjero, un perfil que encaja con lo que busca Andrés Yllana para elevar la competencia interna. El objetivo es claro: que sea un competidor directo de Facundo Pons en la pulseada por el puesto de delantero titular y que, al mismo tiempo, le dé al entrenador una alternativa confiable cuando el partido lo pida.