Con el pase de Veliez caído, San Martín acelera por un “9”

San Martín transita días decisivos en el mercado de pases. Con el inicio del torneo cada vez más cerca, la dirigencia y el cuerpo técnico trabajan contrarreloj para terminar de cerrar el plantel, con dos zonas claramente marcadas como prioridad: el ataque y el medio campo central. La idea es sumar jerarquía y variantes que le permitan al equipo llegar mejor armado a una competencia que exigirá regularidad y respuestas rápidas desde el banco.
Según pudo averiguar LA GACETA, el “Santo” avanzó con fuerza en las últimas horas por la incorporación de un centrodelantero de peso. Se trata de un “9” con amplia experiencia en Primera división y también con recorrido en el fútbol del extranjero, un perfil que encaja con lo que busca Andrés Yllana para elevar la competencia interna. El objetivo es claro: que sea un competidor directo de Facundo Pons en la pulseada por el puesto de delantero titular y que, al mismo tiempo, le dé al entrenador una alternativa confiable cuando el partido lo pida.
Hoy, Yllana cuenta con varias opciones en el frente de ataque, aunque no todas están en igualdad de condiciones. Pons aparece como la referencia más firme, mientras que Nicolás Moreno atraviesa días de evaluación: el delantero se realizará estudios médicos esta semana luego del fuerte golpe que sufrió en el amistoso ante Güemes, lesión que lo obligó a dejar la cancha en el inicio del encuentro.
A esa nómina se suma Lautaro Ovando, quien fue utilizado como punta principal tras la salida de Moreno, pero que también puede desempeñarse por las bandas. De hecho, en el ensayo frente a Mitre, Yllana decidió ubicarlo más abierto, lo que refuerza la idea de que puede cumplir más de una función dentro del esquema ofensivo.
En este contexto, la caída del pase de Álvaro Veliez terminó de acelerar los tiempos. El delantero, que venía de jugar en Tristán Suárez y era una de las alternativas que manejaba la dirigencia, finalmente no llegará a Tucumán.
La negociación se enfrió en las últimas horas y quedó descartada, lo que obligó a San Martín a salir nuevamente al mercado en busca de otro nombre que cubra esa necesidad. La intención es no resignar jerarquía y apuntar a un futbolista que pueda adaptarse rápido a la categoría y al estilo de juego que pretende Yllana.
Más allá de los nombres propios, el entrenador también piensa en variantes tácticas. Si bien en los últimos dos amistosos el equipo se paró con un 4-3-3, Yllana dejó en claro que no se trata de un esquema rígido. La búsqueda de un nuevo delantero también responde a la idea de poder jugar, en determinados momentos del partido, con dos atacantes definidos. Esa flexibilidad será clave para afrontar partidos cerrados o escenarios adversos, donde cambiar el dibujo puede marcar la diferencia.
El otro foco de atención está puesto en el medio campo, más precisamente en la posición de volante central. Hoy, San Martín cuenta únicamente con Santiago Briñone y Laureano Rodríguez como opciones naturales para jugar de “5”.
Una cifra que el DT considera escasa si se tiene en cuenta la intensidad del torneo y la necesidad de rotar. No es casualidad que en el último partido de suplentes Yllana haya probado un doble cinco con Alan Cisnero y Agustín Graneros, una solución circunstancial que expone la urgencia de sumar un refuerzo en ese sector.
Mientras el mercado sigue abierto, el equipo continuará sumando rodaje. El sábado, San Martín disputará un amistoso contra Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela, dirigido por el ex defensor “santo” Hernán Pellerano, una prueba exigente para seguir ajustando piezas. Luego, el “Santo” cerrará la preparación con un último ensayo frente a Mitre, en un amistoso que sería a puertas abiertas y que servirá como termómetro final antes del arranque oficial.
Con refuerzos en carpeta y decisiones por tomar, San Martín se juega estos días gran parte de su futuro inmediato.