Premios Oscar: sorpresas, ausencias y las películas que llegan como favoritas

“Una batalla tras otra” toma envión en la carrera de los Oscar, con sus 13 candidaturas montadas sobre el respaldo de los triunfos obtenidos en los Globo de Oro y los Critics Choice. De no haber sido por “Pecadores”, su posición hubiese resultado dominante pensando en la gala del 15 de marzo, pero aún detrás de la producción de vampiros surge como la referencia a vencer en mejor película, guión original, dirección (estos dos rubros para Paul Thomas Anderson) y algunas categorías artísticas más. Su rival más fuerte en esos campos es otra múltiple candidata, “Marty Supreme”, que todavía puede verse en las salas tucumanas. En los dos casos, no hay héroes como protagonistas sino todo lo contrario: personajes llenos de contradicciones, con debilidades y conductas que dan espacio al debate, ciertamente alejadas del clásico ideal del prototipo norteamericano. Si esas previas confirman una tendencia, nadie le sacara a “Una batalla...” los principales premios, con lo que eso le significaría a la factoría cinematográfica de HBO Max-Warner Bros (por venderse a Netflix), que ayer cosechó 30 postulaciones, sumando “Pecadores”, “Una batalla...” y la única de “La hora de la desaparición”.