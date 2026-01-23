Premios Oscar: sorpresas, ausencias y las películas que llegan como favoritas

“Belén” quedó fuera
No pasó el último filtro
Que haya sido previsible que “Belén” quede en el camino de la recta final para el Oscar a mejor película internacional no opaca en absoluto el gran desempeño de la realización de Dolores Fonzi sobre el caso judicial de la joven tucumana acusada por un aborto espontáneo y que la movilización social permitió que se revierta su condena. De las cinco elegidas, la gran favorita es “Valor sentimental” -foto-, que reunió nueve candidaturas en distintos rubros, desde mejor producción en general (sin importar en qué idioma está grabada), dirección y guión (Joachim Trier), actriz principal (Renate Reinsve), actuaciones de reparto (Stellan Skarsgärd, Elle Fanning e Inga Ibsdotter Illeaas) y edición. En segundo lugar de las preferencias figura la brasileña “El agente secreto”, que también aparece como mejor realización, casting y protagónico para Wagner Moura. La española “Sirât” está nominada además en sonido y la francesa “Fue sólo un accidente”, en guión original. La tunecina “La voz de Hind Rajab” sólo fue postulada en la categoría reservada a las películas no habladas en inglés.
La actriz a vencer
Gran protagónica
Jessie Buckley brilla en el drama “Hamnet” -que en dos semanas se estrena en el país-, como la esposa de William Shakespeare atravesada por el dolor de perder a su hijo. Por su labor, ganó como mejor protagónica en los Critics Choice y los Globo de Oro y difícilmente le arrebaten el Oscar. Rivaliza con Emma Stone (“Bugonia”), Rose Byrne (“Si tuviera piernas te patearía”), Kate Hudson (“Canción cantada en azul”) y Renate Reinsve (“Valor sentimental”), en especial.
Venganza coreana
Una animación
Estaba dentro de las posibilidades: “No hay otra opcion”, el filme de Park Chan-wook quedó fuera de las cinco finalistas en película internacional. Pero el cine surcoreano no podía estar ausente en los Oscar, y “Cazadores de demonios del KPop” aparece como mejor película de animación (puja contra “Elio”, “Arco”, “Zootopia 2” y “La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia”) y en canción original por “Golden”, tema que ganó los Critics Choice y los Globo de Oro.
Antihéroes
La candidata en los rubros artísticos
“Una batalla tras otra” toma envión en la carrera de los Oscar, con sus 13 candidaturas montadas sobre el respaldo de los triunfos obtenidos en los Globo de Oro y los Critics Choice. De no haber sido por “Pecadores”, su posición hubiese resultado dominante pensando en la gala del 15 de marzo, pero aún detrás de la producción de vampiros surge como la referencia a vencer en mejor película, guión original, dirección (estos dos rubros para Paul Thomas Anderson) y algunas categorías artísticas más. Su rival más fuerte en esos campos es otra múltiple candidata, “Marty Supreme”, que todavía puede verse en las salas tucumanas. En los dos casos, no hay héroes como protagonistas sino todo lo contrario: personajes llenos de contradicciones, con debilidades y conductas que dan espacio al debate, ciertamente alejadas del clásico ideal del prototipo norteamericano. Si esas previas confirman una tendencia, nadie le sacara a “Una batalla...” los principales premios, con lo que eso le significaría a la factoría cinematográfica de HBO Max-Warner Bros (por venderse a Netflix), que ayer cosechó 30 postulaciones, sumando “Pecadores”, “Una batalla...” y la única de “La hora de la desaparición”.
Pelea masculina
Los favoritos y sus rivales
La disputa a mejor actor protagónico está centrada en la puja entre Timothée Chalamet (“Marty Supremo”) y Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otra”), con el primero corriendo con ventaja atento a las estatuillas obtenidas en galas anteriores. Como opción aparece el brasileño Wagner Moura (“El agente secreto”) aún por delante de Ethan Hawke (“Luna azul”) y Michael B. Jordan (“Pecadores”). Entre los candidatos a actor de reparto, todo estaría -a priori- mucho más parejo, pero Stellan Skarsgärd (“Valor sentimental”) y Jacob Elordi (“Frankenstein”) cuentan con una cierta ventaja ya que ganaron, respectivamente, el Globo de Oro y el Critics Choice en esa categoría. Si la estatuilla va para Delroy Lindo (“Pecadores”) se premiaría también una trayectoria destacada. Esta nómina la completan dos integrantes del elenco de “Una batalla tras otra”: Benicio Del Toro y el impecable Sean Penn.
La mejor película
Para todos los gustos
“Bugonia” es la nueva película de Yorgos Lanthimos, una comedia de terror psicológico que es una de las 10 elegidas a la máxima categoría, junto con “Frankestein”, de Guillermo del Toro. Comparten que sus directores quedaron en el camino en su rubro, lo mismo que “F1” pese a la velocidad que le imprimió Joe Kosinski; al drama brasileño “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho y a la cuidada “Sueños de tren” de Clint Bentley. En cambio, sí se nominaron tanto películas como realizadores en los casos de “Hamnet”, dirigida por Chloé Zhao; “Marty Supremo”, Josh Safdie; “Una batalla tras otra”, Paul Thomas Anderson; “Valor sentimental”, Joachim Trier y “Pecadores”, Ryan Coogler.
Caras visibles
La fiesta que se viene
Los encargados de anunciar a los nominados a la 98° entrega de los Oscar por las redes sociales fueron Danielle Brooks (conocida por “Orange is the new black”, “El color púrpura” y “Peacemaker”) y Lewis Pullman (aparece en “Top Gun: Maverick” y “Thunderbolts”). La gran gala será el domingo 15 de marzo y se transmitirá en la Argentina en vivo por el streaming de HBO Max y la pantalla de TNT desde el Dolby Theatre de Hollywood. Habrá una previa con Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky como presentadores desde la alfombra roja, y la transmisión contará con los comentarios especiales de Rafa Sarmiento e Ileana Rodríguez. El anfitrión será el comediante Conan O’Brien y se espera la lista de los presentadores en cada categoría.
Los olvidados
Nombres famosos que no figuran
En cada nominación, hay ausencias notorias. “Wicked” pasó de 10 postulaciones el año pasado con la primera entrega a cero con su secuela. Tampoco mereció ninguna candidatura “Jay Kelly”, con George Clooney y Adam Sandler. Entre las mujeres, Jennifer Lawrence también se quedó en la grilla de posibles, cuando su actuación en “Matate amor” le había augurado buenas chances de una candidatura; lo mismo que Julia Roberts con “Caza de brujas”. Si bien fue el gran año del terror con las candidaturas de “Pecadores” y “Frankenstein” (pese a que Guillermo del Toro no figure entre los directores), que “La hora de la desaparición” sólo haya merecido la nominación a mejor actriz de reparto para Amy Madigan -muy merecida y casi segura ganadora- suena a demasiado poco.
Los vampiros marcan un récord
“Pecadores” tiene 16 nominaciones
Que una película de terror haya sido la más nominada es una extrañeza, y que sea del género de vampiros es una sorpresa total que se completa con que haya llegado al récord absoluto de candidaturas en los Oscar. “Pecadores” cosechó la friolera de 16 postulaciones y dejó una nueva marca a vencer delante de clásicos como “Titanic”. “La La Land” y “Eva al desnudo”. El filme de Ryan Coogler aparece en casi todas las categorías posibles, incluyendo las principales; sólo está ausente en las que no puede figurar ( documental, cortometraje o animación). Es favorita en rubros técnicos, de sonido y musicales, pero no en los de actuación.